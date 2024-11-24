У посольства Израиля в Иордании произошла стрельба

Израильское посольство находится в районе Рабиа, передает „Медуза“ . Как отмечает The Times of Israel, в этом районе часто проходят антиизраильские демонстрации.

Иорданское агентство Petra пишет, что нападавший обстрелял полицейский патруль, после чего попытался скрыться. После этого между ним и преследовавшими его полицейскими произошла перестрелка, в результате которой он был убит.