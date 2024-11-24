За рубежом
24.11.2024, 08:45

У посольства Израиля в Иордании произошла стрельба

 
Полицейские машины у посольства Израиля в Иордании.
Полицейские машины у посольства Израиля в Иордании.
ФОТО: Jehad Shelbak | REUTERS

Возле посольства Израиля в столице Иордании Аммане произошла стрельба, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в местных службах безопасности.

Израильское посольство находится в районе Рабиа, передает „Медуза“. Как отмечает The Times of Israel, в этом районе часто проходят антиизраильские демонстрации.

Стрельба произошла ночью 24 ноября. В результате нападавший убит, трое полицейских получили ранения.

Иорданское агентство Petra пишет, что нападавший обстрелял полицейский патруль, после чего попытался скрыться. После этого между ним и преследовавшими его полицейскими произошла перестрелка, в результате которой он был убит.

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