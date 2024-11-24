24.11.2024, 08:45
У посольства Израиля в Иордании произошла стрельба
ФОТО: | REUTERS
Возле посольства Израиля в столице Иордании Аммане произошла стрельба, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в местных службах безопасности.
Израильское посольство находится в районе Рабиа, передает „Медуза“. Как отмечает The Times of Israel, в этом районе часто проходят антиизраильские демонстрации.
Стрельба произошла ночью 24 ноября. В результате нападавший убит, трое полицейских получили ранения.
Иорданское агентство Petra пишет, что нападавший обстрелял полицейский патруль, после чего попытался скрыться. После этого между ним и преследовавшими его полицейскими произошла перестрелка, в результате которой он был убит.