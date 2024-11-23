ВИДЕО | Жесткий нокаут: девушку-бойца унесли с октагона на носилках на турнире UFC

23 ноября в Макао проходит турнир UFC Fight Night 248, в рамках которого также состоялись финальные поединки шоу Road to UFC. Это событие предоставило шанс бойцам завоевать контракт с промоушеном UFC. Одним из ярких поединков турнира стал бой между китаянками Мин Ши и Сяоцань Фэн.

Мин Ши уже на первой минуте поединка отправила свою соперницу Сяоцань Фэн в нокаут мощным правым хай-киком, который точно попал в голову. Фэн моментально пошатнулась и рухнула на канвас, где получила ещё пару добивающих ударов, прежде чем рефери успел вмешаться и остановить бой.

В следующие минуты на арене воцарилась тишина, так как Сяоцань Фэн не приходила в сознание, и медицинская команда оказывала ей помощь прямо в октагоне. Ситуация выглядела серьёзной — девушку не показывали на экранах, и камеры фокусировались на Мин Ши, которая, явно обеспокоенная, с грустью наблюдала за происходящим. Врачи осторожно зафиксировали шею Фэн, поместили её на носилки и вывезли с арены, направившись прямиком в больницу.

После боя в октагон-интервью Мин Ши выразила глубокое беспокойство о состоянии своей соперницы, подчеркнув, что всегда старается проявлять милосердие и искренне переживает за её здоровье. Иронично, но Ши по профессии врач — она является доктором китайской медицины, и даже её родители не знают о том, что она профессионально занимается боевыми искусствами.

Фэн провела в бессознательном состоянии четыре минуты, пока её доставляли к машине скорой помощи. Однако вскоре она начала шевелить руками и смогла поговорить с тренером. К счастью, серьёзных травм и переломов не было выявлено. После того как Сяоцань пришла в сознание, она не помнила события боя. Её ожидает медицинское обследование, и если не будет выявлено сотрясения мозга, девушку выпишут из больницы.

На момент боя 22-летняя Фэн Сяоцань имеет в своем активе 10 побед и 3 поражения в MMA. У ее соперницы, 30-летней Ши Мин, 16 побед и 5 поражений.

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