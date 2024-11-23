ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1004-й день) | Зеленский: в январе мы увидим предложения Трампа, у нас будет план завершения войны

Зеленский: В январе мы увидим предложения Трампа, у нас будет план завершения войны. Также он заявил, что Путин поставил задачу вытеснить ВСУ из Курской области до 20 января следующего года — до инаугурации Трампа.

Z-каналы сообщили о снятии с должности командующего группировкой войск „Юг“ Геннадия Анашкина за ложные доклады о продвижении под Северском. Официально о снятии Анашкина пока не сообщалось.

Северокорейские военные уже в Украине, утверждает CNN. Их якобы заметили в оккупированном Мариуполе и Харьковской области.

Украина потеряла более 40% территории, которую контролировали ВСУ в Курской области. Агентство Reuters сообщает об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Генштабе Украины.

Глава МИД Франции заявил, что Украина имеет право наносить удары французскими ракетами вглубь России. Жан-Ноэль Барро не пояснил, использовалось ли уже французское оружие, но сказал, что ВСУ имеют право его применять „в целях самообороны“. „Мы будем поддерживать Украину с той интенсивностью и так долго, как это будет необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена наша безопасность“, — сказал французский чиновник.

Залужный заявил , что ВС РФ смогут сделать „мощный прорыв“ на фронте только после 2027 года, когда накопят достаточное количество ресурсов При этом, они, скорее всего, будут использовать тактику „измора“ и откажутся от агрессивного преодоления территорий, считает экс-главком ВСУ.

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