ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1004-й день) | Зеленский: в январе мы увидим предложения Трампа, у нас будет план завершения войны
Читайте главные события вокруг войны России против Украины за 23 ноября.
Зеленский: В январе мы увидим предложения Трампа, у нас будет план завершения войны. Также он заявил, что Путин поставил задачу вытеснить ВСУ из Курской области до 20 января следующего года — до инаугурации Трампа.
Z-каналы сообщили о снятии с должности командующего группировкой войск „Юг“ Геннадия Анашкина за ложные доклады о продвижении под Северском. Официально о снятии Анашкина пока не сообщалось.
Северокорейские военные уже в Украине, утверждает CNN. Их якобы заметили в оккупированном Мариуполе и Харьковской области.
Украина потеряла более 40% территории, которую контролировали ВСУ в Курской области. Агентство Reuters сообщает об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Генштабе Украины.
Глава МИД Франции заявил, что Украина имеет право наносить удары французскими ракетами вглубь России. Жан-Ноэль Барро не пояснил, использовалось ли уже французское оружие, но сказал, что ВСУ имеют право его применять „в целях самообороны“. „Мы будем поддерживать Украину с той интенсивностью и так долго, как это будет необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена наша безопасность“, — сказал французский чиновник.
Залужный заявил, что ВС РФ смогут сделать „мощный прорыв“ на фронте только после 2027 года, когда накопят достаточное количество ресурсов При этом, они, скорее всего, будут использовать тактику „измора“ и откажутся от агрессивного преодоления территорий, считает экс-главком ВСУ.