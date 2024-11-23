Россия вернула себе 40% территории Курской области, ранее захваченной ВСУ
Украина потеряла более 40% территории в Курской области России, которую она стремительно заняла в ходе внезапного вторжения в августе, сообщил Reuters высокопоставленный украинский военный источник.
Источник, сотрудник Генерального штаба Украины, сообщил, что Россия развернула около 59 000 солдат в Курской области с тех пор, как силы Киева вторглись туда и быстро продвинулись, застав Москву врасплох.
„На пике мы контролировали около 1376 квадратных километров, теперь, конечно, эта территория меньше. Противник усиливает свои контратаки“, - сказал источник.
„Сейчас мы контролируем около 800 квадратных километров. Мы будем удерживать эту территорию так долго, как это будет целесообразно с военной точки зрения“.
Наступление на Курской дуге стало первым наземным вторжением в Россию иностранной державы со времен Второй мировой войны и застало Москву врасплох.
С помощью удара на курском направлении Киев стремился остановить российские атаки на востоке и северо-востоке Украины, заставить Россию отвести постепенно продвигающиеся на восток войска и предоставить Украине дополнительные рычаги влияния на любых будущих мирных переговорах.
Однако российские войска продолжают уверенно продвигаться в восточной части Донецкой области Украины.
Источник в украинском Генштабе повторил, что около 11 000 северокорейских военнослужащих прибыли в Курскую область для поддержки России, но что основная часть их сил все еще завершает подготовку.
Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что Россия продолжит испытания своей новой гиперзвуковой ракеты в боевых условиях и имеет запас таких ракет.
Источник в украинском Генеральном штабе заявил, что район Курахово сейчас представляет наибольшую угрозу для Киева, поскольку российские войска продвигаются там со скоростью 200-300 метров в день и сумели прорваться в некоторых районах с помощью бронетехники при поддержке беспилотников.
Город Курахово является ключом к критически важному логистическому узлу Покровск в Донецкой области.
В настоящее время в Украине воюет около 575 000 российских военнослужащих, сообщил источник в украинском Генштабе, и Россия стремится увеличить численность своих войск до 690 000 человек.
Поскольку Украина борется с более крупным и лучше оснащенным противником, Киев стремится нарушить российскую логистику и цепочки поставок, нанося удары по российским складам оружия и боеприпасов, аэродромам и другим военным объектам на территории России.
В начале этого месяца Украина получила больше свободы действий для этого после того, как, по словам источников, знакомых с этим вопросом, президент Джо Байден отказался от своих возражений против запуска Киевом поставленных США ракет по целям в глубине России в ответ на вступление Северной Кореи в войну.
На прошлой неделе Украина выпустила по России американские крылатые ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. Одной из целей ATACMS был склад оружия примерно в 110 км (70 милях) внутри России.
Москва пообещала отреагировать на то, что она считает эскалацией со стороны западных сторонников Украины. В четверг Россия запустила новую баллистическую ракету средней дальности по украинскому городу Днепр, вероятно, в качестве предупреждения НАТО.
Украинские чиновники ведут переговоры с Соединенными Штатами и Великобританией относительно новых систем ПВО, способных защитить украинские города и мирных жителей от новых угроз с воздуха на большие расстояния.
Источник в украинском Генштабе сообщил, что военные также приняли меры по укреплению ПВО над столицей Киевом и запланировали аналогичные шаги для города Сумы на севере и Харькова на северо-востоке, оба вблизи линии фронта.
Россия теперь оккупирует пятую часть Украины, и президент Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы Киев отказался от амбиций по присоединению к военному альянсу НАТО и отступил из четырех украинских регионов, которые он частично удерживает, требования были отвергнуты украинскими властями как равносильные капитуляции.