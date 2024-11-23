Россия вернула себе 40% территории Курской области, ранее захваченной ВСУ

Источник, сотрудник Генерального штаба Украины, сообщил, что Россия развернула около 59 000 солдат в Курской области с тех пор, как силы Киева вторглись туда и быстро продвинулись, застав Москву врасплох.

„На пике мы контролировали около 1376 квадратных километров, теперь, конечно, эта территория меньше. Противник усиливает свои контратаки“, - сказал источник.

„Сейчас мы контролируем около 800 квадратных километров. Мы будем удерживать эту территорию так долго, как это будет целесообразно с военной точки зрения“.

Наступление на Курской дуге стало первым наземным вторжением в Россию иностранной державы со времен Второй мировой войны и застало Москву врасплох.

С помощью удара на курском направлении Киев стремился остановить российские атаки на востоке и северо-востоке Украины, заставить Россию отвести постепенно продвигающиеся на восток войска и предоставить Украине дополнительные рычаги влияния на любых будущих мирных переговорах.

Однако российские войска продолжают уверенно продвигаться в восточной части Донецкой области Украины.

Источник в украинском Генштабе повторил, что около 11 000 северокорейских военнослужащих прибыли в Курскую область для поддержки России, но что основная часть их сил все еще завершает подготовку.

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что Россия продолжит испытания своей новой гиперзвуковой ракеты в боевых условиях и имеет запас таких ракет.

Источник в украинском Генеральном штабе заявил, что район Курахово сейчас представляет наибольшую угрозу для Киева, поскольку российские войска продвигаются там со скоростью 200-300 метров в день и сумели прорваться в некоторых районах с помощью бронетехники при поддержке беспилотников.

Город Курахово является ключом к критически важному логистическому узлу Покровск в Донецкой области.

В настоящее время в Украине воюет около 575 000 российских военнослужащих, сообщил источник в украинском Генштабе, и Россия стремится увеличить численность своих войск до 690 000 человек.