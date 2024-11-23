По меньшей мере 11 человек погибли в результате удара Израиля по Бейруту(6)
По меньшей мере 11 человек погибли и несколько получили ранения после того, как авиаудар сравнял с землей многоэтажное жилое здание в центре столицы Ливана минувшей ночью, передает CNN со ссылкой на ливанских официальных лиц.
Израиль усиливает свои атаки на ливанскую военизированную группировку „Хезболла“, несмотря на продолжающиеся усилия международного сообщества по прекращению огня.
Спасатели в Ливане в субботу искали выживших под завалами в густонаселенном районе Баста в ливанской столице, сообщили власти.
Государственное национальное информационное агентство страны (NNA) сообщило, что в результате атаки образовалась „глубокая воронка“ в районе, куда она попала, обвинив мощные „бункерные“ бомбы.
По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате удара пострадали по меньшей мере 63 человека.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не отдала приказ об эвакуации из этого района перед ударами и пока не прокомментировала атаку.
В то же время израильские военные заявили, что в субботу утром нанесли удары по объектам „Хезболлы“ в южных пригородах Бейрута. Были объявлены предупреждения об эвакуации ряда зданий в этом районе. Позже в субботу NNA сообщило, что „очень сильный авиаудар“ был нанесен по зданию в южных пригородах.
Израильские удары также продолжились в районе Тира на побережье. NNA сообщило в субботу, что один из его репортеров находился в 50 метрах от удара беспилотника по пляжу в Тире. Цель и жертвы не подтверждены.
Тем временем столкновения между Израилем и бойцами „Хезболлы“ на юге Ливана продолжаются. Имеются сообщения о тяжелых боях вблизи селения Хиам, имеющего для „Хезболлы“ стратегически важное значение.
В сентябре Израиль начал крупное наступление на „Хезболлу“, убив высших командиров, нанеся серию ударов и отправив войска в южный Ливан, объявив в качестве цели операции возможность израильтянам вернуться в районы на севере страны, откуда они вынуждены были уехать из-за угрозы обстрелов „Хезболлы“.
С тех пор погибло около 3000 человек, тысячи получили ранения, по данным министерства здравоохранения страны. Более миллиона ливанцев стали беженцами, сообщило агентство ООН по делам беженцев.
Ранее на этой неделе спецпредставитель США Амос Хохштейн отправился в Бейрут, что было воспринято как знак прогресса в переговорах о прекращении огня между Израилем и „Хезболлой“. Во вторник Хохштейн сказал, что перемирие между сторонами „в пределах нашей досягаемости“.
Лидер „Хезболлы“ Наим Касем заявил в среду, что группировка ведет переговоры на условиях ливанского суверенитета, а также на условиях, что „израильский враг не имеет права нарушать, убивать или вторгаться по своему усмотрению под любым предлогом“.
Израильские власти заявили, что любое соглашение должно включать сохранение разведывательного потенциала и право израильских военных принимать меры для защиты граждан Израиля от „Хезболлы“.