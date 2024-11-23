По меньшей мере 11 человек погибли в результате удара Израиля по Бейруту

Израиль усиливает свои атаки на ливанскую военизированную группировку „Хезболла“, несмотря на продолжающиеся усилия международного сообщества по прекращению огня.

Спасатели в Ливане в субботу искали выживших под завалами в густонаселенном районе Баста в ливанской столице, сообщили власти.

Государственное национальное информационное агентство страны (NNA) сообщило, что в результате атаки образовалась „глубокая воронка“ в районе, куда она попала, обвинив мощные „бункерные“ бомбы.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате удара пострадали по меньшей мере 63 человека.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не отдала приказ об эвакуации из этого района перед ударами и пока не прокомментировала атаку.

В то же время израильские военные заявили, что в субботу утром нанесли удары по объектам „Хезболлы“ в южных пригородах Бейрута. Были объявлены предупреждения об эвакуации ряда зданий в этом районе. Позже в субботу NNA сообщило, что „очень сильный авиаудар“ был нанесен по зданию в южных пригородах.

Израильские удары также продолжились в районе Тира на побережье. NNA сообщило в субботу, что один из его репортеров находился в 50 метрах от удара беспилотника по пляжу в Тире. Цель и жертвы не подтверждены.

Тем временем столкновения между Израилем и бойцами „Хезболлы“ на юге Ливана продолжаются. Имеются сообщения о тяжелых боях вблизи селения Хиам, имеющего для „Хезболлы“ стратегически важное значение.

В сентябре Израиль начал крупное наступление на „Хезболлу“, убив высших командиров, нанеся серию ударов и отправив войска в южный Ливан, объявив в качестве цели операции возможность израильтянам вернуться в районы на севере страны, откуда они вынуждены были уехать из-за угрозы обстрелов „Хезболлы“.

С тех пор погибло около 3000 человек, тысячи получили ранения, по данным министерства здравоохранения страны. Более миллиона ливанцев стали беженцами, сообщило агентство ООН по делам беженцев.