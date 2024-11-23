Новым министром финансов США станет бывший менеджер фонда Сороса
Избранный президент США Дональд Трамп номинировал миллиардера Скотта Бессента на должность будущего министра финансов, передает CNN.
„Скотт давно является ярым сторонником идеи „Америка прежде всего“, — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. — Накануне 250-летия нашей великой страны он поможет мне открыть новый Золотой век для Соединенных Штатов, поскольку мы укрепляем наши позиции ведущей экономики мира, центра инноваций и предпринимательства, места, куда стекается капитал, при этом всегда и безоговорочно сохраняя доллар США в качестве резервной валюты мира“.
„В отличие от прошлых администраций, мы гарантируем, что ни один американец не останется в стороне от предстоящего величайшего экономического бума, и Скотт возглавит эти усилия для меня и великого народа Соединенных Штатов Америки“.
62-летний Бессент консультировал Трампа по вопросам экономической политики во время предвыборной кампании и является основателем хедж-фонда Key Square Capital Management. До этого он был главным инвестиционным директором в Soros Fund Management, хедж-фонде, созданном крупным донором Демократической партии Джорджем Соросом. Он приобрел известность в компании в связи с руководством мерами по игре против британского фунта и японской иены, которые принесли фонду миллиарды долларов прибыли.
Ключевой игрок кабинета министров, министр финансов США консультирует президента по экономическим и фискальным вопросам, включая расходы и налоги. Эта должность считается главной финансовой должностью в любой администрации и прежде становилась призом для многих состоятельных спонсоров с Уолл-стрит.
Если его утвердят в Сенате, первые дни Бессента на работе могут оказаться еще более сложными, чем обычно, поскольку ему придется столкнуться с давлением, связанным с ограничением федерального долга, истекающими положениями пакета налоговых льгот республиканцев 2017 года и предвыборными обещаниями Трампа.
По данным Associated Press, Бессент станет первым открытым геем министром финансов, а также первым ЛГБТК-членом кабинета министров в республиканской администрации, утвержденным Сенатом. В 2021 году министр транспорта администрации Байдена Пит Буттеджич стал первым открытым геем членом кабинета министров, утвержденным Сенатом.
После победы Трампа на выборах доллар США подскочил, достигнув годового максимума. Это „является вотумом доверия лидерству США на международном уровне и доллару как мировой резервной валюте“, — заявил Бессент в статье в The Wall Street Journal от 10 ноября. По его словам, подобные ралли на финансовых рынках были признаками того, что инвесторы „ожидают, что программа Трампа будет способствовать неинфляционному росту, который будет стимулировать частные инвестиции“.
Далее он выступил за то, чтобы Трамп проводил политику, включающую дерегулирование и снижение налогов, а также „решение проблемы долгового бремени“, которое он приписал „четырем годам безрассудных расходов“ администрации Байдена.
При этом в статье Бессент не упомянул о тарифах. Трамп как кандидат пообещал ввести 60% тарифы на товары из Китая, а также 10% тарифы на товары из других стран.
В недавних интервью Financial Times и CNBC Бессент выразил поддержку более умеренному подходу к тарифам, направленному на сдерживание потенциально инфляционного скачка, который может возникнуть в результате введения таких сборов.