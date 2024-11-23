Новым министром финансов США станет бывший менеджер фонда Сороса

„Скотт давно является ярым сторонником идеи „Америка прежде всего“, — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. — Накануне 250-летия нашей великой страны он поможет мне открыть новый Золотой век для Соединенных Штатов, поскольку мы укрепляем наши позиции ведущей экономики мира, центра инноваций и предпринимательства, места, куда стекается капитал, при этом всегда и безоговорочно сохраняя доллар США в качестве резервной валюты мира“.

„В отличие от прошлых администраций, мы гарантируем, что ни один американец не останется в стороне от предстоящего величайшего экономического бума, и Скотт возглавит эти усилия для меня и великого народа Соединенных Штатов Америки“.

62-летний Бессент консультировал Трампа по вопросам экономической политики во время предвыборной кампании и является основателем хедж-фонда Key Square Capital Management. До этого он был главным инвестиционным директором в Soros Fund Management, хедж-фонде, созданном крупным донором Демократической партии Джорджем Соросом. Он приобрел известность в компании в связи с руководством мерами по игре против британского фунта и японской иены, которые принесли фонду миллиарды долларов прибыли.

Ключевой игрок кабинета министров, министр финансов США консультирует президента по экономическим и фискальным вопросам, включая расходы и налоги. Эта должность считается главной финансовой должностью в любой администрации и прежде становилась призом для многих состоятельных спонсоров с Уолл-стрит.

Если его утвердят в Сенате, первые дни Бессента на работе могут оказаться еще более сложными, чем обычно, поскольку ему придется столкнуться с давлением, связанным с ограничением федерального долга, истекающими положениями пакета налоговых льгот республиканцев 2017 года и предвыборными обещаниями Трампа.