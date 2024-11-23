23.11.2024, 12:41
МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: „Выру Баррус“ потерпел крупное поражение от латвийского клуба
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 23 ноября, в рамках Балтийской волейбольной лиги клуб „Выру Баррус“ потерпел поражение на домашней арене, уступив латвийской команде „Екабпилс Луси“ со счетом 1:3.
„Выру Баррус“ одержал победу в первом сете со счётом 25:21, но в последующих трех партиях уступил „Екабпилс Луси“ с результатами 21:25, 23:25 и 22:25, в итоге проиграв матч со счётом 1:3.
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