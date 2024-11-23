Бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании

Инцидент, ставший предметом судебного разбирательства, произошел в декабре 2018 года в отеле Beacon в Дублине. 34-летняя потерпевшая Никита Ни Лаймхин заявила, что Конор Макгрегор пригласил ее на вечеринку, где употреблялись алкоголь и наркотики. Позднее, по словам женщины, он заманил ее в спальню и совершил действия сексуального характера с применением насилия.

Адвокат истицы сообщил, что 36-летний Макгрегор использовал удушающий прием и „выместил злость“ на женщине из-за проигранного боя. У пострадавшей зафиксировали синяки, которые она связала с этим инцидентом.

Сама женщина рассказала, что ранее была знакома с бойцом и согласилась пойти с ним и подругой на вечеринку в элитный номер. На мероприятии она принимала наркотики и алкоголь, несмотря на то что находилась на лечении антидепрессантами.

Макгрегор настаивал на том, что связь была добровольной, и отверг обвинения в применении физической силы. Однако Высокий суд Дублина счел доказательства истицы убедительными. После шестичасового совещания присяжные вынесли вердикт, обязав бывшего чемпиона UFC выплатить компенсацию в размере более 248 тысяч евро.

Выступая перед журналистами за пределами здания суда, Никита Ни Лаймхин выразила благодарность за полученную поддержку и отметила, что чувствует себя оправданной. Она подчеркнула важность своей истории, надеясь, что она станет напоминанием для других жертв сексуального насилия. „Как бы вы ни боялись, говорите, у вас есть голос, и продолжайте бороться за справедливость“, — сказала она, призывая всех, кто столкнулся с насилием, не молчать и бороться за свои права.

Напомним, последний бой Конора Макгрегора в UFC состоялся в июле 2021 года, когда он уступил американцу Дастину Порье. На его счету 22 победы и 6 поражений. Ирландец стал первым в истории UFC, кто одновременно владел титулами в двух весовых категориях — полулегкой и легкой.