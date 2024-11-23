Старейшина Ласнамяэ рассказала, какие пособия доступны для родителей и их детей

Судя по проекту бюджета города Таллинна, можно быть уверенным, что Таллинн движется в правильном направлении.

В сегодняшней сложной экономической ситуации необходимо уделять больше внимания семьям с детьми. Так, со следующего года город Таллинн уменьшит плату за место в детском саду до 50 евро в месяц. При этом сохранятся все существующие льготы, такие как, например, бесплатное питание. Это станет первым в истории снижением платы за место в детских садах Таллинна.

Спекуляции о том, что из-за этого будет уменьшено финансирование детских садов, не имеют оснований. Таллиннский департамент образования будет дотировать разницу из своего бюджета, на это департаменту будут выделены отдельные средства и бюджеты детских садов никак не пострадают от этого нововведения.

С учётом растущей тенденции проблем с психическим здоровьем у молодёжи со следующего учебного года город в сотрудничестве с Peaasjad MTÜ привлечёт в школы и детские сады больше психологов. Кроме того, будет уделено внимание проблеме чрезмерного использования смарт-устройств в школах. Для этого город, сотрудничая с экспертами, разработает новые меры.

Зачастую в классах таллиннских школ больше детей, чем должно быть, что, естественно, отрицательно влияет на качество обучения. Со следующего учебного года в первые классы планируется принимать не более 24 учеников, чтобы обеспечить лучшую учебную среду, где учителя смогут уделять больше времени ученикам и помогать им в учёбе. Также важно отметить, что с 1 сентября 2025 года на 100 евро будет увеличена минимальная зарплата учителей, помощников учителей и специалистов по поддержке в школах, детских садах и школах по интересам.