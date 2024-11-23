Старейшина Ласнамяэ рассказала, какие пособия доступны для родителей и их детей
Местные самоуправления предоставляют множество услуг, и естественно, что от политических сил, находящихся у власти, зависит, кто и что является приоритетом. Учитывая все аспекты, логично, что местное самоуправление в своей деятельности должно в первую очередь ставить в приоритет детей, ведь они наше будущее, считает старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко (Социал-декомкратическая партия).
Судя по проекту бюджета города Таллинна, можно быть уверенным, что Таллинн движется в правильном направлении.
В сегодняшней сложной экономической ситуации необходимо уделять больше внимания семьям с детьми. Так, со следующего года город Таллинн уменьшит плату за место в детском саду до 50 евро в месяц. При этом сохранятся все существующие льготы, такие как, например, бесплатное питание. Это станет первым в истории снижением платы за место в детских садах Таллинна.
Спекуляции о том, что из-за этого будет уменьшено финансирование детских садов, не имеют оснований. Таллиннский департамент образования будет дотировать разницу из своего бюджета, на это департаменту будут выделены отдельные средства и бюджеты детских садов никак не пострадают от этого нововведения.
С учётом растущей тенденции проблем с психическим здоровьем у молодёжи со следующего учебного года город в сотрудничестве с Peaasjad MTÜ привлечёт в школы и детские сады больше психологов. Кроме того, будет уделено внимание проблеме чрезмерного использования смарт-устройств в школах. Для этого город, сотрудничая с экспертами, разработает новые меры.
Зачастую в классах таллиннских школ больше детей, чем должно быть, что, естественно, отрицательно влияет на качество обучения. Со следующего учебного года в первые классы планируется принимать не более 24 учеников, чтобы обеспечить лучшую учебную среду, где учителя смогут уделять больше времени ученикам и помогать им в учёбе. Также важно отметить, что с 1 сентября 2025 года на 100 евро будет увеличена минимальная зарплата учителей, помощников учителей и специалистов по поддержке в школах, детских садах и школах по интересам.
Для полноценного развития детей очень важно, чтобы они получали сбалансированное и полноценное питание. К сожалению, практика показывает, что это далеко не всегда так. Причины могут быть разные: кто-то не умеет готовить, а у кого-то банально не хватает средств. Со следующего года учащиеся таллиннских школ смогут не только бесплатно обедать в школах, но и получать кашу на завтрак также бесплатно.
Не забыл Таллинн и о значении культурного развития детей. Со следующего года будет создана новая программа посещения учреждений культуры для детей и молодёжи. Помимо существующих музейных программ и проекта „Портфель культуры“, поддерживаемого государством, городом будет запущена дополнительная мера. Её цель — предоставить детям из школ и детских садов Таллинна возможность посещать зоопарк, ботанический сад, литературный центр или Городской музей.
Занятия спортом станут доступнее
Очень важно, чтобы каждый ребёнок занимался спортом. Между тем, специалисты бьют тревогу относительно растущего процента молодёжи с лишним весом и молодых людей, страдающих ожирением. Физическая активность полезна для здоровья и является залогом долгой и здоровой жизни, чего мы искренне желаем нашим детям. С сентября следующего года существенно увеличится дотация на занятия спортом, что сделает тренировки более доступными для всех семей. Кроме того, пособие на занятия спортом будет расширено на детей в возрасте от 5 до 6 лет.
Также останется возможность подать ходатайство о пособии, если родители детей в возрасте от 10 до 15 лет захотят приобрести велосипед. Одноразовое пособие на покупку велосипеда составляет 100 евро, а на покупку защитного шлема — 25 евро.
Детский врач должен быть доступен всегда
Состоя некоторое время в совете детской больницы Таллинна, я хорошо знаю, какие очереди образуются в отделении экстренной помощи, особенно в нерабочее время. Нередко родители маленьких детей оказываются в этой очереди только потому, что другим способом получить лекарства для лечения ребёнка просто невозможно.
В следующем году Таллинн запустит пилотный проект услуг дежурного врача в детской больнице. Дежурный врач будет работать в выходные, праздничные дни и ночное время, что позволит снизить нагрузку на отделение экстренной помощи и сделает оба направления более доступными для пациентов.