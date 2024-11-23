ВИДЕО | Клуб вратаря сборной Эстонии проиграл прямому конкуренту в борьбе за выживание в Ла лиге

Первый тайм оказался скудным на опасные моменты. Лучший шанс у „Вальядолида“ возник на 32-й минуте, когда Мамаду Силла завершил контратаку ударом по воротам, но голкипер „Хетафе“ Давид Сория блестяще спас свою команду.

Не обошлось и без тревожных моментов для основного вратаря „Вальядолида“ Карла Якоба Хейна. На 24-й минуте он столкнулся в своей штрафной с Мауро Арамбарри, получив болезненный удар в челюсть. После медицинской помощи эстонский голкипер сумел продолжить игру, уверенно справившись с одной из атак соперника.

Не обошлось в матче и без спорных эпизодов. В первом тайме у гостей были претензии на пенальти, но арбитры оставили момент без внимания. Главный тренер „Вальядолида“ бурно выражал своё несогласие с судейским решением, что привело к двум жёлтым карточкам и удалению.

На перерыв команды ушли при счёте 0:0. „Хетафе“ нанёс пять ударов по воротам, из которых один парировал Хейн, тогда как „Вальядолид“ ограничился лишь двумя попытками.

Во второй половине хозяева значительно активизировались. Карл Якоб Хейн продолжал спасать свою команду, парируя опасные удары Аллана Ньома и других игроков. Однако на 70-й минуте усилия „Хетафе“ увенчались успехом. Ньом обработал длинный пас и отдал результативную передачу на Альваро Родригеса, который отправил мяч в сетку.

Через три минуты Ньом вновь проявил себя, воспользовавшись замешательством защиты гостей и удвоив преимущество „Хетафе“.

„Вальядолид“ пытался перехватить инициативу, но их усилия не принесли результата. Хозяева уверенно довели матч до победы, зафиксировав на табло итоговые 2:0.

Видеообзор матча можно посмотреть ТУТ.

Основной вратарь „Вальядолида“ Карл Якоб Хейн провёл свой 14-й полный матч сезона, сделав три впечатляющих сейва. Несмотря на его усилия, команда не смогла избежать поражения и продолжает находиться в зоне вылета — „Вальядолид“ с девятью очками занимает предпоследнее, 19-е место в Ла Лиге.

„Хетафе“ благодаря этой победе улучшил свои позиции, поднявшись на 15-е место с 13 очками.