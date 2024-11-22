Сына кронпринцессы Норвегии заподозрили в еще одном сексуализированном насилии

Как говорится в заявлении правоохранительных органов, полиция расследует предполагаемый инцидент „сексуальной активности“ Хёйби с женщиной, которая „была неспособна сопротивляться“, пишет Медуза. „Это значит, что сейчас мы расследуем два случая изнасилования с участием Мариуса Борга Хёйби“, — уточнили полицейские.

Хёйби задержали 19 ноября и арестовали на две недели, обвинив в сексуализированном насилии над лицом, „находившимся без сознания или по другим причинам неспособным сопротивляться“.

Если Хёйби признают виновным, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее сына кронпринцессы задерживали по подозрению в причинении телесных повреждений, но позже отпустили на свободу.

Адвокат Хёйби заявил, что его подзащитный признает себя виновным только в нападении и отвергает другие обвинения.

Мариус Борг Хёйби — сын Метте-Марит от предыдущих отношений. Замуж за наследника норвежского престола Метте-Марит вышла в 2001 году. В этом браке у нее родились еще двое детей.

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