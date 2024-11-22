ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1003-й день) | Украина проведет экстренную встречу с НАТО из-за удара новой российской ракетой

Источники в американской администрации накануне также говорили Би-би-си и многим другим СМИ, что ракет этого нового типа у России, по их оценке, мало. США, в отличие от ГУР, определили ракету как экспериментальную разработку, основанную на ракете средней дальности РС-26 „Рубеж“.

Скибицкий пояснил, что для запуска ракеты в серийное производство в России необходимо сделать минимум 10 испытательных пусков, и пуск по Днепру тоже был своеобразным испытанием. Столько пусков, по его словам, можно было наблюдать на примере ракеты „Булава“.

Существуют различные версии того, что это за ракета, но Скибицкий повторил версию, ранее в пятницу выдвинутую ГУР — что это ракета типа „Кедр“. Путин накануне называл ее прежде неизвестным наименованием „Орешник“.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сказал, что у России может быть до 10 единиц ракеты того типа, которым в четверг был атакован город Днепр, передает „Укрінформ “.

Представитель ГУР сказал, что у России может быть до 10 ракет того типа, каким вчера атаковали Днепр

Вечером в пятницу Путин собрал совещание с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений. Главной целью он назвал желание поздравить с испытанием „Орешника“ в боевых условиях (то есть на войне против Украины).

Сам Путин заявил, что система „Орешник“ при массированном применении по объектам противника будет сопоставима с оружием стратегического назначения.

Ракетный комплекс „Орешник“, о первом использовании которого для удара по „Южмашу“ в Днепре накануне сообщил Владимир Путин, может поражать цели по всей Европе. Об этом сказал главком Ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев на совещании с российским президентом.

„Орешник“ может поражать цели в Европе, заявил главком РВСН на совещании с Путиным

Российский президент Владимир Путин вечером того же дня заявил, что это новая ракета средней дальности, которую он назвал до тех пор неизвестным наименованием „Орешник“. В Пентагоне в тот же день сказали, что это экспериментальная ракета средней дальности, основанная на РС-26 „Рубеж“.

Однако ГУР считает, что это баллистическая ракета „вероятно из состава ракетного комплекса „Кедр““. Утверждается, что ракета на конечном участке траектории развила скорость свыше 11 Махов, у нее шесть боевых частей и каждая оснащена шестью суббоеприпасами.

Пока неясно, насколько обоснованы эти утверждения.

Российские государственные СМИ сообщали о разработке баллистической ракеты с таким названием в предвоенном 2021 году, они относили ее к межконтинентальному типу. При этом они писали, что опытно-конструкторские разработки этой ракеты начнутся только в 2023-24 годах.

Москва могла поставить Пхеньяну зенитки и ПВО в обмен на отправку военных на войну с Украиной — СМИ

Советник по национальной безопасности Южной Кореи Шин Вон Сик в эфире телеканала SBS сообщил, что Россия поставила Северной Корее зенитные ракеты и средства противовоздушной обороны в обмен на отправку войск для поддержки Москвы в ее войне против Украины. Его заявление цитирует агентство Reuters.

Поставленное Северной Корее российское вооружение нужно для усиления „слабой системы ПВО Пхеньяна“, сказал Син.

По его словам, Пхеньян, по всей видимости, также получил от России военные технологии для развития своей спутниковой программы. В начале 2024 года КНДР предприняла неудачную попытку запустить спутник-шпион, напоминает агентство.

По данным южнокорейской разведки, в Курской области могут находиться до 11 тыс. военных из КНДР. Россия получила возможность задействовать их в боевых действиях на основании нового договора о партнерстве между Москвой и Пхеньяном, который предусматривает также оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон.