Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук, ранее награжденный орденом „За мужество“ и отличием „Именное огнестрельное оружие“, а также обладавший званиями заслуженного мастера спорта и заслуженного работника физической культуры и спорта Украины, оказался в центре громкого скандала.

В марте 2022 года Украинская ассоциация футбола (УАФ) обвинила Тимощука в нарушении Кодекса этики и честной игры из-за его работы тренером в российском „Зените“ во время полномасштабного вторжения России в Украину. Футболиста лишили всех спортивных регалий, лицензии Pro, права на тренерскую деятельность в Украине и исключили из реестра игроков национальной сборной, несмотря на его рекордные 144 матча за команду.

В 2023 году Тимощук обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), который в ноябре отменил санкции, не обнаружив нарушений в его действиях с 24 февраля по 11 марта 2022 года. Однако УАФ осталась при прежней позиции, считая решение суда формальным и не учитывающим реалии войны. Вероятно, Тимощук и дальше останется вне украинского футбольного реестра, несмотря на вердикт CAS.

В 2007 году Анатолий Тимощук перешел из донецкого „Шахтера“ в „Зенит“ за рекордные 20 миллионов долларов. За два года в клубе он стал ключевым игроком, после чего перешел в мюнхенскую „Баварию“ за 14 миллионов евро. Вернувшись в „Зенит“ в 2013 году, он продолжал выступать там, несмотря на аннексию Крыма и агрессию России против Украины.

В 2015 году Тимощук стал игроком казахстанского „Кайрата“ и завершил карьеру в сборной Украины на Евро-2016. В 2017 году он вошел в тренерский штаб „Зенита“ в Петербурге и с тех пор участвует в российских пропагандистских акциях, включая поддержку войны в Украине.

В сентябре Анатолий Тимощук передал свою футболку на военный аукцион в поддержку жителей Курской области. Лот был продан за 700 тысяч рублей.

Анатолий Тимощук установил рекорд по числу матчей за сборную Украины, сыграв 144 игры и отметившись четырьмя голами.

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