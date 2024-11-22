К родителям проживающей в Эстонии российской активистки Евгении Чириковой пришли с обыском

„Сегодня в 6.30 утра в московской квартире моих родителей, где я не живу уже 26 лет, прошел обыск. Путинские силовики забрали их на допрос, теперь мои родители проходят свидетелями по всем моим уголовным делам, связанным с терроризмом“, - сообщила порталу RusDelfi сама Чирикова.

Российская активистка считает, что акции в отношении ее родителей - это месть путинского режима за то, что команда ее медиа-проекта „Активатика“ выпустила фильм „Узники“, который рассказывает про гражданских украинцев, которых похищали российские силовики на оккупированных территориях, пытали и отправляли в концлагеря.

„К сожалению моим родителям мстят за мою деятельность, за то что наша команда „Активатика“ распространила информацию о терроре на оккупированной территории и об украинских гражданских узниках в российских концлагерях“, - сказала Евгения.

12 ноября Коптевский суд Москвы вынес решение об обыске в квартире, где живут родители Евгении. Решение должно вступить в силу только 28 ноября, однако силовики пришли, не дожидаясь этой даты, отмечает „Активатика“.

Напомним, что тот же суд 14 ноября разрешил заочно арестовать Евгению Чирикову по делу о „фейках“. Активистку уже заочно арестовывали в апреле 2024 года за участие в февральском Форуме свободной России. Тогда решение вынес Сыктывкарский суд, который заочно арестовал на два месяца и других участников форума.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить