К родителям проживающей в Эстонии российской активистки Евгении Чириковой пришли с обыском(6)
К родителям проживающей в Эстонии российской гражданской активистки Евгении Чириковой в пятницу около 6.30 утра пришли силовики с обыском.
„Сегодня в 6.30 утра в московской квартире моих родителей, где я не живу уже 26 лет, прошел обыск. Путинские силовики забрали их на допрос, теперь мои родители проходят свидетелями по всем моим уголовным делам, связанным с терроризмом“, - сообщила порталу RusDelfi сама Чирикова.
Российская активистка считает, что акции в отношении ее родителей - это месть путинского режима за то, что команда ее медиа-проекта „Активатика“ выпустила фильм „Узники“, который рассказывает про гражданских украинцев, которых похищали российские силовики на оккупированных территориях, пытали и отправляли в концлагеря.
„К сожалению моим родителям мстят за мою деятельность, за то что наша команда „Активатика“ распространила информацию о терроре на оккупированной территории и об украинских гражданских узниках в российских концлагерях“, - сказала Евгения.
12 ноября Коптевский суд Москвы вынес решение об обыске в квартире, где живут родители Евгении. Решение должно вступить в силу только 28 ноября, однако силовики пришли, не дожидаясь этой даты, отмечает „Активатика“.
Напомним, что тот же суд 14 ноября разрешил заочно арестовать Евгению Чирикову по делу о „фейках“. Активистку уже заочно арестовывали в апреле 2024 года за участие в февральском Форуме свободной России. Тогда решение вынес Сыктывкарский суд, который заочно арестовал на два месяца и других участников форума.