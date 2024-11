ВИДЕОИНТЕРВЬЮ | Рок-легенда Ди Снайдер: русские солдаты расстреляли моего прадеда на глазах у его сына, и поэтому я понимаю эстонцев

Иногда так случается, что песня начинает жить своей собственной жизнью. Песня „We’re Not Gonna Take It“ группы Twisted Sister стала одним из самых известных и успешных хитов 1980-х годов, но сама песня претерпела удивительную метаморфозу, которая иногда случается с успешными произведениями. Она широко используется в поп-культуре и в рекламе. Однако в американской политике эта песня превратилась в своего рода гимн, который использовали в своих кампаниях многие политики. Дональд Трамп использовал это произведение, пока Ди Снайдер не запретил ему это делать. Песня „We’re Not Gonna Take It“ стала протестным гимном американского общества: её исполняли бастующие учителя, чиновники и рабочие. Именно эту песню исполняла разъярённая толпа, вдохновлённая Трампом, во время штурма Капитолия 6 января 2021 года.