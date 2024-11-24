ВИДЕОИНТЕРВЬЮ | Рок-легенда Ди Снайдер: русские солдаты расстреляли моего прадеда на глазах у его сына, и поэтому я понимаю эстонцев
Американцы не сошли с ума, но благодаря Трампу в них проявилось всё самое негативное, рассказывает в интервью Delfi вокалист группы Twisted Sister Ди Снайдер.
Иногда так случается, что песня начинает жить своей собственной жизнью. Песня „We’re Not Gonna Take It“ группы Twisted Sister стала одним из самых известных и успешных хитов 1980-х годов, но сама песня претерпела удивительную метаморфозу, которая иногда случается с успешными произведениями. Она широко используется в поп-культуре и в рекламе. Однако в американской политике эта песня превратилась в своего рода гимн, который использовали в своих кампаниях многие политики. Дональд Трамп использовал это произведение, пока Ди Снайдер не запретил ему это делать. Песня „We’re Not Gonna Take It“ стала протестным гимном американского общества: её исполняли бастующие учителя, чиновники и рабочие. Именно эту песню исполняла разъярённая толпа, вдохновлённая Трампом, во время штурма Капитолия 6 января 2021 года.