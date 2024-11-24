За рубежом
24.11.2024, 00:02

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ | Рок-легенда Ди Снайдер: русские солдаты расстреляли моего прадеда на глазах у его сына, и поэтому я понимаю эстонцев

 
Солист группы Twisted Sister Ди Снайдер.
Солист группы Twisted Sister Ди Снайдер.
ФОТО: HP Roosvia www.imago-images.de | Scanpix

Американцы не сошли с ума, но благодаря Трампу в них проявилось всё самое негативное, рассказывает в интервью Delfi вокалист группы Twisted Sister Ди Снайдер.

Иногда так случается, что песня начинает жить своей собственной жизнью. Песня „We’re Not Gonna Take It“ группы Twisted Sister стала одним из самых известных и успешных хитов 1980-х годов, но сама песня претерпела удивительную метаморфозу, которая иногда случается с успешными произведениями. Она широко используется в поп-культуре и в рекламе. Однако в американской политике эта песня превратилась в своего рода гимн, который использовали в своих кампаниях многие политики. Дональд Трамп использовал это произведение, пока Ди Снайдер не запретил ему это делать. Песня „We’re Not Gonna Take It“ стала протестным гимном американского общества: её исполняли бастующие учителя, чиновники и рабочие. Именно эту песню исполняла разъярённая толпа, вдохновлённая Трампом, во время штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Однако Ди Снайдер известен не только этим. Вместе с Арнольдом Шварценеггером они являются одними из самых активных американских знаменитостей, которые обращались к своим согражданам с призывом поддержать Украину в борьбе с Россией. И не просто один или два раза, как это сделали многие звёзды, а активно на протяжении всей войны и продолжают делать это до сих пор. Снайдер говорит, что он прекрасно понимает народы, такие как украинцы и эстонцы. Однако он опасается, что безразличие американцев может обернуться катастрофой для всего мира.

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