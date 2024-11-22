Как получить пособие KredEx на установку солнечных панелей и накопителя
В этом году пособие KredEx на реконструкцию стало более популярным, и интерес жителей Эстонии к производству солнечной энергии остается на высоком уровне. Что нужно сделать, чтобы ходатайствовать о пособии, и чем вам может помочь Enefit?
Хорошая возможность для установки солнечных панелей и накопителя – воспользоваться пособием KredEx на реконструкцию малых жилых зданий. Целью этого пособия является повышение энергоэффективности и улучшение внутреннего климата малых жилых зданий, а также снижение расходов на электроэнергию и содействие внедрению возобновляемой энергии.
Для того, чтобы получить положительное решение при ходатайстве о пособии, необходимо представить KredEx следующие документы:
Строительный проект, соответствующий строительному кодексу.
Знак взвешенного специального использования энергии, или KEK.
Предложение о подключении от сетевого предприятия (например, Elektrilevi), если вы устанавливаете солнечный парк и хотите присоединиться к общественной сети.
Доверенность, если лицо, имеющее право представительства, действует по доверенности.
В Enefit мы предоставим все необходимые документы для подачи заявки на пособие KredEx. Если вы закажете проект у нас, энергетическая маркировка будет выполнена бесплатно. Таким образом, подача ходатайства о пособии станет проще, так как мы позаботимся о всех бюрократических вопросах. Кроме того, это будет выгоднее, потому что вам не нужно будет тратить дополнительные деньги на подачу заявки на энергетическую маркировку, и вы избавитесь от лишних забот.
Подходящее время для инвестирования сегодня
Панели вместе с накопителем – это инвестиция затратнее среднего, поэтому мы рекомендуем тщательно оценить решение о строительстве солнечной электростанции. Как правило, это проект, который начинает отрабатывать деньги с первого дня.
Рентабельность проекта зависит от того, насколько грамотно спроектирована солнечная станция и сколько произведенной энергии используется непосредственно на месте – чем больше, тем быстрее происходит окупаемость. Приобретая панели и накопитель с помощью пособия KredEx, вы дополнительно снижаете нагрузку и сокращаете срок окупаемости инвестиций.
Тур приема ходатайств о пособии открылся 23 апреля и продлится до тех пор, пока не будет исчерпан бюджет. По данным Фонда предпринимательства и инноваций (EISA), они получают в среднем 10 запросов в день, а половина запланированного бюджета еще не распределена. Прежде чем приступить к заполнению ходатайства, примите во внимание следующее:
Ходатайствовать о пособии можно на ремонт индивидуального жилого дома и жилого дома с количеством квартир до двух, а также рядного дома.
Жилое здание должно быть внесено в строительный регистр и указан год его первоначального ввода в эксплуатацию.
О пособии можно ходатайствовать, если финансируемая работа повысит энергетический класс малого жилого здания как минимум на один класс, например, с класса C до класса B. Если малое жилое здание уже имеет энергетический класс А, то ходатайствовать о пособии нельзя.
Воспользуйтесь нашим калькулятором солнечных панелей, чтобы рассчитать подходящее решение для вашего дома и увидеть приблизительную стоимость со сроком окупаемости. Более подробную информацию о финансируемых работах, важных условиях и подаче ходатайства вы найдет на сайте KredEx.
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