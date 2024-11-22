Как получить пособие KredEx на установку солнечных панелей и накопителя

Хорошая возможность для установки солнечных панелей и накопителя – воспользоваться пособием KredEx на реконструкцию малых жилых зданий. Целью этого пособия является повышение энергоэффективности и улучшение внутреннего климата малых жилых зданий, а также снижение расходов на электроэнергию и содействие внедрению возобновляемой энергии.

Для того, чтобы получить положительное решение при ходатайстве о пособии, необходимо представить KredEx следующие документы:

Строительный проект, соответствующий строительному кодексу.

Знак взвешенного специального использования энергии, или KEK.

Предложение о подключении от сетевого предприятия (например, Elektrilevi), если вы устанавливаете солнечный парк и хотите присоединиться к общественной сети.

Доверенность, если лицо, имеющее право представительства, действует по доверенности.

В Enefit мы предоставим все необходимые документы для подачи заявки на пособие KredEx. Если вы закажете проект у нас, энергетическая маркировка будет выполнена бесплатно. Таким образом, подача ходатайства о пособии станет проще, так как мы позаботимся о всех бюрократических вопросах. Кроме того, это будет выгоднее, потому что вам не нужно будет тратить дополнительные деньги на подачу заявки на энергетическую маркировку, и вы избавитесь от лишних забот.

Подходящее время для инвестирования сегодня

Панели вместе с накопителем – это инвестиция затратнее среднего, поэтому мы рекомендуем тщательно оценить решение о строительстве солнечной электростанции. Как правило, это проект, который начинает отрабатывать деньги с первого дня.

Рентабельность проекта зависит от того, насколько грамотно спроектирована солнечная станция и сколько произведенной энергии используется непосредственно на месте – чем больше, тем быстрее происходит окупаемость. Приобретая панели и накопитель с помощью пособия KredEx, вы дополнительно снижаете нагрузку и сокращаете срок окупаемости инвестиций.