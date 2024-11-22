Правдиво ли это изображение Сиднейского оперного театра?

Архитектура Сиднейской оперы, одного из символов Австралии, и так выглядит весьма футуристично. Изображение же показывает театр „в разрезе“: восемь подземных уровней из стекла и бетона напоминают фантастические фильмы о далёком будущем. Неудивительно, что пользователи соцсетей (Facebook*, „ВКонтакте“, X, Instagram*, Telegram) активно делятся картинкой невероятного здания, а такие посты набирают тысячи лайков и репостов.

Оперный театр в Сиднее, построенный в 1973 году датским архитектором Йорном Утцоном, — признанный шедевр архитектуры, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, символ современной Австралии и место притяжения для туристов со всего мира. На сайте театра подробно описана история разработки проекта (Утцон потратил на него почти 20 лет) и строительства театра. Однако никакой информации о восьми подземных этажах, а также подобных чертежей, фотографий или того самого вирусного изображения, на официальном портале обнаружить не удалось.

Более того, и наземная часть театра на разбираемом снимке выглядит странно. Ландшафт вокруг неё на реальных фото и на спутниковых снимках Google Street View совершенно иной: опера окружена не газонами и кустами, а гранитной плиткой, озеленение ограничивается лишь несколькими кадками с растениями. Однако если судить по вирусной картинке, то кажется, будто вокруг здания разбит полноценный парк. Можно было бы предположить, что ландшафт менялся со временем, однако для подобных зелёных насаждений рядом с театром просто нет места, так как он расположен на мысе и со всех сторон окружён водой.

Фактчекеры AFP, проверяя достоверность изображения, обратились за комментарием к пресс-секретарю оперы и получили ответ, что иллюстрация создана искусственным интеллектом (ИИ) и не соответствует действительности, в том числе и в наземной части здания.