МНЕНИЕ | Нарва может быть разрушена: серый кардинал Стальнухин опять на сцене

Говорят, что в Нарве дела делают личности. Но это может иметь негативный оттенок. Местные считают, что здесь живут более душевные люди, а без личного общения и хороших отношений никаких дел здесь не сделаешь. Одновременно „холодные“ жители остальной Эстонии предполагают, что нарвитяне менее законопослушны, и по русской привычке не привычны к системной работе. Но тут я обращаю внимание, что громкие дела по поводу местных коррупционеров редко заканчиваются обвинительными приговорами. Отмечу, что в городе к обучению на эстонском относятся гораздо серьезно, и с 2012 года не играют в столичные игры на тему вины правительства во всех мыслимых языковых проблемах.