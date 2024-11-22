МНЕНИЕ | Нарва может быть разрушена: серый кардинал Стальнухин опять на сцене
В ХХ веке Нарва уже была разрушена до основания. Ее освобождение в 1944 году закончилось полным разрушением города. Но то было военное лихолетье и Вторая Мировая война. Сейчас возвращается ощущение, что без войны город будет снова разрушен, в этот раз не физически, а ментально. Разброд между политиками по итогам может быть сопоставим со взрывом нейтронной бомбы, считает публицист Валерий Сайковский.
Говорят, что в Нарве дела делают личности. Но это может иметь негативный оттенок. Местные считают, что здесь живут более душевные люди, а без личного общения и хороших отношений никаких дел здесь не сделаешь. Одновременно „холодные“ жители остальной Эстонии предполагают, что нарвитяне менее законопослушны, и по русской привычке не привычны к системной работе. Но тут я обращаю внимание, что громкие дела по поводу местных коррупционеров редко заканчиваются обвинительными приговорами. Отмечу, что в городе к обучению на эстонском относятся гораздо серьезно, и с 2012 года не играют в столичные игры на тему вины правительства во всех мыслимых языковых проблемах.