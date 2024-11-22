В Ида-Вирумаа в ближайшее время не будет назначен новый представитель правительства. Министр: мы примем другое решение

В начале октября Яанус Пурга , представитель правительства в Ида-Вирумаа, оставил свой пост. Хотя поначалу шла речь о том, что пост не останется вакантным, из-за разгоревшихся дебатов о том, следует ли заполнять эту должность, замена не была найдена. „Пока представителя правительства в Ида-Вирумаа не назначат“, - сказала в пятницу, 22 ноября, Пирет Хартман.

Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) на пресс-конференции правительства, состоявшейся в октябре, сказал, что, вероятно, не имеет смысла искать нового человека на пост представителя правительства в Ида-Вирумаа, так как необходимая работа уже проделана, для этого был использован Фонд справедливого перехода. Но если в Ида-Вирумаа возникнут другие потребности, например, поддержать переход на эстонский язык обучения, то, как сказал Михал, это можно будет обсудить.