22.11.2024, 15:15
В Ида-Вирумаа в ближайшее время не будет назначен новый представитель правительства. Министр: мы примем другое решение(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр регионального развития Пирет Хартман (СДП) сказала Delfi, что новый представитель правительства в Ида-Вирумаа в ближайшее время назначен не будет. Через несколько лет будет разработан другой план по установлению контакта с регионом.
В начале октября Яанус Пурга, представитель правительства в Ида-Вирумаа, оставил свой пост. Хотя поначалу шла речь о том, что пост не останется вакантным, из-за разгоревшихся дебатов о том, следует ли заполнять эту должность, замена не была найдена. „Пока представителя правительства в Ида-Вирумаа не назначат“, - сказала в пятницу, 22 ноября, Пирет Хартман.
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