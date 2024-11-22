22.11.2024, 14:59
„Нарвский бардак“ без цензуры: центристы мутузят друг друга, Райк - в заложниках у Стальнухина
Доверившись Стальнухину, Райк останется у разбитого корыта
ФОТО: | Delfi Meedia
Нарву лихорадит от стремительных перемен: одни центристы дерутся за власть с другими центристами, Катри Райк добровольно становится заложницей Стальнухина, а сам Стальнухин до сих пор воображает, что живет в Эстонской ССР, пишет гражданский активист и публицист Андрей Терехов.
Глядя на эту возню и неожиданные политические „брачные союзы“, обычный человек задается вопросом: что вообще происходит в Нарве? Политики, общественные деятели и лидеры мнений обвиняют Катри Райк в симпатиях к пророссийским коллегам и опасаются, что и в Таллинне к власти может вернуться другой Михаил с сопартийцами. Как ситуация в Нарве влияет на всю страну?
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