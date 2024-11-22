„Нарвский бардак“ без цензуры: центристы мутузят друг друга, Райк - в заложниках у Стальнухина

Глядя на эту возню и неожиданные политические „брачные союзы“, обычный человек задается вопросом: что вообще происходит в Нарве? Политики, общественные деятели и лидеры мнений обвиняют Катри Райк в симпатиях к пророссийским коллегам и опасаются, что и в Таллинне к власти может вернуться другой Михаил с сопартийцами. Как ситуация в Нарве влияет на всю страну?