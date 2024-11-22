Страховой эксперт: неправильные шины в случае аварии могут оставить без КАСКО

Руководитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте отмечает, что одной лишь сезонной замены шин недостаточно. Важно также следить за состоянием аккумулятора, дверных уплотнителей и, конечно же, корректировать стиль вождения.

„Повторение - мать учения, поэтому каждую осень я говорю одно и то же. И хотя о безопасности говорится много, на практике мы ежегодно сталкиваемся с авариями и поломками, которых можно было легко избежать,“ - подчеркивает Кирсисте.

К примеру, минимальная глубина протектора зимних шин должна составлять три миллиметра, хотя оптимальным считается показатель от пяти до семи миллиметров. Обязательно нужно убедиться, что шины, которые использовались несколько зим, не слишком изношены.

„На заснеженных и обледенелых дорогах лучше всего себя показывают шипованные шины. Однако для хорошо обработанных, покрытых солью или просто мокрых городских дорог больше подойдут ламельные шины. Если вы передвигаетесь в основном по городу, шипованная резина не нужна – достаточно ламельной,“ - поясняет Кирсисте.

Неправильный выбор шин может повлиять на страховое возмещение в случае аварии. „Если шины автомобиля не соответствуют установленным техническим требованиям, и водитель становится причиной аварии, страховка КАСКО может отказать в выплате возмещения или уменьшить сумму компенсации,“ - добавил страховой эксперт.

Вот 5 правил, которыми, по словам страхового эксперта, нельзя пренебрегать при зимнем обслуживании автомобиля:

Помимо замены шин регулярно проверяйте давление в шинах. В холодную погоду воздух в шинах сжимается, из-за чего давление в шинах уменьшается. Это влияет на управляемость автомобиля и износ шин. Поэтому зимнее давление в шинах должно быть примерно на 0,2 бара больше, чем летнее. Соблюдайте безопасную дистанцию. Зимой тормозной путь увеличивается, поэтому в городе держите дистанцию не менее трех секунд (15-20 метров), а на трассе – четыре-шесть секунд (60-70 метров). Значительная часть зимних аварий происходит именно из-за несоблюдения дистанции. Проверьте аккумулятор. На морозе его эффективность снижается, и старая батарея может подвести в самый неподходящий момент. Проверьте уровень заряда, напряжение и состояние клемм. Лучше зарядить аккумулятор до наступления холодов – никому не хочется искать по морозу, у кого бы „прикурить“. Используйте зимний омыватель. При минусовых температурах нужна специальная незамерзающая жидкость. Замерзшая жидкость может вывести из строя насос и бачок омывателя. К тому же, зимний омыватель лучше справляется с дорожной солью и грязью на стеклах и фарах. Позаботьтесь об уплотнителях дверей. В мороз дверные и оконные уплотнители могут примерзнуть. Чтобы не пришлось вызывать аварийку, обработайте их специальной смазкой – она сохранит эластичность резины и предотвратит повреждения.

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