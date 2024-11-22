Swedbank станет главным спонсором Эстонского баскетбольного союза

Крупнейший в истории договор о спонсорстве позволит Эстонскому баскетбольному союзу продолжить и усилить деятельность, предусмотренную планом развития. „Благодаря поддержке Swedbank мы сможем увеличить количество лагерных дней для молодёжных команд и доступность вспомогательных услуг, больше инвестировать в маркетинг и коммуникацию, а также в развитие клубов с помощью программы качественного консалтинга. Я хотел бы поблагодарить Swedbank за доверие“, – сказал президент Эстонского баскетбольного союза Прийт Сарапуу.

По словам генерального директора Swedbank Олави Леппа, для Swedbank, как крупнейшего банка Эстонии, большая честь внести свой вклад в развитие эстонского баскетбола. „Это спонсорское соглашение для нас больше, чем просто финансовая поддержка. Мы рассматриваем его как долгосрочную инвестицию в будущее эстонского баскетбола. Это поможет молодым спортсменам реализовать свои мечты и повысить общую популярность и влияние баскетбола как вида спорта в Эстонии. Мы гордимся тем, что являемся частью этого вдохновляющего пути“, – сказал Лепп.

Договор о спонсорстве между Эстонским баскетбольным союзом и Swedbank будет действовать следующие три года.

Билеты на воскресную игру Эстония — Польша уже распроданы. Матч пройдет в Unibet Arena. Вчера сборная Эстонии одержала победу над Польшей со счётом 82:78 в Влоцлавеке и продолжает идти без поражений в отборочном турнире чемпионата Европы 2025 года в группе H.

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