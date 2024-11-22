Мнение
22.11.2024, 12:49

Госбюджет на 2025: правительство накормит жителей страны лепешками из глины, как в Гаити

 (1)
Андрей Коробейник
Андрей Коробейник
Андрей Коробейник
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

У Гаити и Эстонии больше общего, чем вы могли бы подумать. Гаити занимает первое место в мире по продолжительности экономического спада, а Эстония - второе. Второе из более чем 200 стран, пишет Андрей Коробейник, заместитель председателя финансовой комиссии Рийгикогу (Центристская партия).

Эстонская политическая кухня всё больше напоминает ресторан, в котором еду готовят совершенно неумелые повара. Они рассказывают клиентам о своих необычайных талантах, но результаты их работы говорят сами за себя, а оценки у этого ресторана хуже, чем у всех его конкурентов. Если сравнивать бюджет на следующий год с едой, то мне вспоминается специфическое блюдо с острова Гаити. Там люди могут купить на улице лепёшки из глины - это примерно как детские куличики из песка, только вот их покупателям не до игр. Лепёшки из глины стоят, понятное дело, недорого и, несмотря на отсутствие питательной ценности, притупляют чувство голода. У Гаити и Эстонии больше общего, чем вы могли бы подумать. Гаити занимает первое место в мире по продолжительности экономического спада, а Эстония - второе. Второе из более чем 200 стран.

А теперь давайте подумаем о людях, которые живут на пособие для малоимущих, получая 200 евро в месяц. Если верить статистике, то из этой суммы около 70 евро уходит на питание – это примерно два евро в день. Можно ли на два евро приготовить завтрак, обед и ужин? Конечно, нет. В парламентском кафе, где политики обсуждают, как экономить за счёт этих самых людей, за два евро можно купить только чашку чая. Последний раз пособие для малоимущих поднималось, когда страной управляла Центристская партия.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии