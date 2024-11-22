Эстонская политическая кухня всё больше напоминает ресторан, в котором еду готовят совершенно неумелые повара. Они рассказывают клиентам о своих необычайных талантах, но результаты их работы говорят сами за себя, а оценки у этого ресторана хуже, чем у всех его конкурентов. Если сравнивать бюджет на следующий год с едой, то мне вспоминается специфическое блюдо с острова Гаити. Там люди могут купить на улице лепёшки из глины - это примерно как детские куличики из песка, только вот их покупателям не до игр. Лепёшки из глины стоят, понятное дело, недорого и, несмотря на отсутствие питательной ценности, притупляют чувство голода. У Гаити и Эстонии больше общего, чем вы могли бы подумать. Гаити занимает первое место в мире по продолжительности экономического спада, а Эстония - второе. Второе из более чем 200 стран.