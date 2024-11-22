Заседание Верховной рады отменили из-за угрозы удара РФ

Верховная рада Украины отменила намеченное на 22 ноября - последнее в этом месяце - заседание из-за угрозы российского удара, передает DW. Депутатов предупредили о возможном ракетном ударе России по зданию парламента, сообщили накануне агентство „РБК-Украина“ и издание „Украинская правда“ (УП) со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников УП, депутатов призвали ограничить присутствие в пределах правительственного квартала. Эту информацию подтвердил депутат Алексей Гончаренко. По его словам, 22 ноября в Раде должен был состояться час вопросов к кабинету министров, „но теперь спросить правительство об их глупых решениях не удастся“. Следующее заседание пройдет в декабре.

За несколько дней до этого в Киеве прекращали работу посольства США, Испании, Италии и Греции, а Великобритания начала тщательно изучать ситуацию с безопасностью своих дипломатов в украинской столице. Это произошло на фоне угрозы авиаудара России.

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