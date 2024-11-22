МНЕНИЕ | В Беларуси снова — мнимая демократия

В один день задержали 80 человек — силовики взялись за так называемые „дворовые“ чаты. То есть следишь за новостями дома, например, когда будет ремонт, вопросы по паковке. И вдруг чат признают „экстремистским“, а всех участников вызывают на допросы. И, как вы понимаете, „нюансы“ находят у всех. В 2020 году вся Беларусь следила за новостями протестов. За подписку на „неугодный“ канал, за комментарии, лайки и другую активность в сети ты становишься потенциальным „клиентом“ для силовиков.