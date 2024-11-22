Мнение
22.11.2024, 16:40

МНЕНИЕ | В Беларуси снова — мнимая демократия

 
Мари Назарова
На место освобожденных людей, которые находились в белорусских тюрьмах за неугодный комментарий по поводу власти, приходят в два раза больше.
На место освобожденных людей, которые находились в белорусских тюрьмах за неугодный комментарий по поводу власти, приходят в два раза больше.
ФОТО: goffkein.pro | Shutterstock

„Помилованы“, „освобождены“, „отпущены“ — одна за другой мелькают в СМИ новости о том, как Лукашенко в виде „жеста доброй воли“ подписывает указ о помиловании политических заключенных, осужденных за „преступления экстремистской направленности“. Только вот на место 30 освобожденных людей, которые находились в белорусских тюрьмах за неугодный комментарий по поводу власти, приходят в два раза больше. И это не пустые слова.

В один день задержали 80 человек — силовики взялись за так называемые „дворовые“ чаты. То есть следишь за новостями дома, например, когда будет ремонт, вопросы по паковке. И вдруг чат признают „экстремистским“, а всех участников вызывают на допросы. И, как вы понимаете, „нюансы“ находят у всех. В 2020 году вся Беларусь следила за новостями протестов. За подписку на „неугодный“ канал, за комментарии, лайки и другую активность в сети ты становишься потенциальным „клиентом“ для силовиков.

„Демократически“ настроенные белорусские власти даже решили показать политзаключенную Марию Колесникову. Про нее ничего не знали долгие полтора года, многие решили, что политической активистки просто давно нет в живых. Последнее письмо родственники получили от нее 15 февраля 2023 года. Письма, которые приходят Колесниковой с воли, надзиратели разрывают у нее на глазах. Мария не получает медицинской помощи и потеряла много веса, так как тюремную еду она не может есть из-за язвы.

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