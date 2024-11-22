В Сумах в результате удара российскими беспилотниками по жилому микрорайону погибли два человека, еще более 10 ранены

Об этом сообщили областная военная администрация и исполняющий обязанности главы города Артем Кобзарь, передает „Медуза“.

Удар был нанесен, по предварительной информации, дронами „Шахед“. За некоторое время до этого в области работала ПВО, а Воздушные силы ВСУ предупреждали о подходе беспилотников.

По данным „Суспільне“, один из погибших — 30-летний мужчина. Подробностей о втором погибшем на момент публикации новости не было.

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