За рубежом
22.11.2024, 08:15

В Сумах в результате удара российскими беспилотниками по жилому микрорайону погибли два человека, еще более 10 ранены

 
Последствия удара по Сумской области 19 ноября.
Последствия удара по Сумской области 19 ноября.
ФОТО: HANDOUT | AFP

В Сумах в результате удара российских войск по жилому микрорайону погибли два человека, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщили областная военная администрация и исполняющий обязанности главы города Артем Кобзарь, передает „Медуза“.

Удар был нанесен, по предварительной информации, дронами „Шахед“. За некоторое время до этого в области работала ПВО, а Воздушные силы ВСУ предупреждали о подходе беспилотников.

По данным „Суспільне“, один из погибших — 30-летний мужчина. Подробностей о втором погибшем на момент публикации новости не было.

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