22.11.2024, 08:15
В Сумах в результате удара российскими беспилотниками по жилому микрорайону погибли два человека, еще более 10 ранены
ФОТО: | AFP
В Сумах в результате удара российских войск по жилому микрорайону погибли два человека, еще 12 получили ранения.
Об этом сообщили областная военная администрация и исполняющий обязанности главы города Артем Кобзарь, передает „Медуза“.
Удар был нанесен, по предварительной информации, дронами „Шахед“. За некоторое время до этого в области работала ПВО, а Воздушные силы ВСУ предупреждали о подходе беспилотников.
По данным „Суспільне“, один из погибших — 30-летний мужчина. Подробностей о втором погибшем на момент публикации новости не было.