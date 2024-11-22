Таллиннцы могут выбрать лучших спортсменов года

По словам вице-мэра Каареля Оя, вклад таллиннских спортсменов в этом году был значительным. „Наши спортсмены продемонстрировали впечатляющие результаты как на местных, так и на международных аренах, и их достижения вдохновляют многих. Очень важно отметить их труд и преданность делу. Призываю всех любителей спорта голосовать за своих фаворитов, выразив им нашу поддержку и признательность“, – подчеркнул Оя.

Номинанты в категории „Лучшая спортсменка Таллинна 2024 года“: фехтовальщица Ирина Эмбрих, пловчиха Энели Ефимова, биатлонистка Туули Томингас, фигуристка Нина Петрыкина и шахматистка Май Нарва. Номинантами на звание лучшего спортсмена стали фигурист Александр Селевко, легкоатлет Йоханнес Эрм, бильярдист Денис Грабе, представитель водо-моторного спорта Стефан Аранд и керлингист Харри Лилль. На звание лучшей спортивной команды года претендуют FCI Levadia Tallinn, BC Kalev/Cramo, женская команда FC Flora Tallinn, Selver/TalTech и HC Panter.

Лучшего молодого спортсмена можно выбрать из следующих номинантов: пловчиха Энели Ефимова, легкоатлет Анри Апри, горнолыжник Якоб Кульбин, чемпион по тхэквондо Тимур Силин, бильярдист Рево Маймре и лыжник Олле Ильмар Яама. Кроме того, проголосовать можно за лучшего параспортсмена года. Номинты: пловцы Матц Топкин, Сюзанна Каул и Робин Ликсор, велогонщица Мари-Лийс Юул и керлингистка Кятлин Рийдебах.

Кандидаты определялись исходя из предложений спортивных объединений. При этом учитывались достижения спортсменов и команд в текущем году, результаты представления Таллинна как на местной, так и на международной арене. При выборе кандидатов также принимались во внимание результаты спортсмена и команды: место в титульных соревнованиях, популярность вида спорта в Эстонии и на международном уровне, количество стран и спортсменов, участвовавших в титульных соревнованиях, профиль вида спорта и т.д.

Номинанты на звание „Спортсмен года“ должны являться жителями Таллинна, и родной зал или площадка команды также должны находиться в столице.