Катри Райк: у меня словно торчат „уши медведя“, я все время должна доказывать свою лояльность

Кандидат в мэры города Катри Райк, комментруя для RusDelfi итоги горсобрания, отметила, что то, какой будет коалиция - слабой или сильной - покажет ближайшее время.

„Да, один голос куда-то кто-то исчез. Может быть, он появится потом. То, жизнеспособная ли у нас коалиция, покажет ближайший месяц - впереди два вотума недовария, выборы мэра и зампредседателей горсобрания, кроме того, мы должны утвердить состав управы. Постараемся все это сделать быстро, время течет, работы много“, - сказала Райк.

С какими ожиданиями на будущее в коалицию пришла фракция Respekt? „Это отопление, сотрудничество с государством, вопросы эстоноязычного образования, Нарвской больницы, того, что мы не занимаемся трудоустройством коалиционных депутатов и их близких, и мы против коррупции на уровне местного самоуправления, боремся за прозрачную городскую власть“, - отметила Райк.

Она посетовала на то, что люди в Нарве опустили руки. „Когда говоришь с людьми на улицах, то понимаешь, что есть стресс, даже депресия, ощущение, что все плохо, ничего не меняется, гордская власть ни с чем не справится. Я надеюсь, что нам удастся это поменять“.

На вопрос о том, как Нарва справляется с пристальным негативным вниманием всей страны, Райк ответила, что эти четыря дня Нарву действительно рассматривали под увеличительным стеклом.

„Это был абсолютный четырехдневный аншлаг, на нас было направлено беспрецедентное внимание“, - сказала Райк.

Что делать, чтобы Нарву начали воспринимать как обычный эстонский город, без болезненных претензий?

„Говорить. Показывать себя нормальными, приглашать людей в гости, на работу. Просто быть нормальными людьми. Это не только вопрос русскоязычных в Нарве, у меня тоже торчат „уши русского медведя“, я все время должна доказывать свою лояльность. Я всякое выслушала за последние дни“, - поделилась Катри Райк, подчеркнув, что в основном все это было из-за сотрудничества с Михаилом Стальнухиным.