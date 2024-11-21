ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1002-й день) | ВСУ: Россия ударила по Днепру межконтинентальной ракетой
Подводим итоги очередного дня войны.
Расследование Би-би-си: принадлежавшая фотомодели фирма отправляла в Россию британскую военную оптику
Как следует из таможенных документов, попавших в распоряжение Би-би-си, высокотехнологичное оборудование британской фирмы стоимостью 2,1 млн долларов (1,6 млн фунтов) было продано российским компаниям, связанным с армией.
Согласно документам, сделанные в Великобритании объективы для камер отправила зарегистрированная в Кыргызстане компания, которой, по всей видимости, руководит модель, рекламирующая купальники.
Британский производитель, компания Beck Optronic Solutions, принимавшая участие в работе над британскими танками Challenger 2 и истребителями F35, заявила нам, что не нарушала санкции, не имела дел с Россией или Кыргызстаном и не знала об этих поставках.
Британская военная разведка: фронт менее стабилен, чем в любое время с начальной стадии конфликта
Британская военная разведка опубликовала свою краткую сводку состояния конфликта, причем сегодня один из главных выводов анонсировал министр обороны Джон Хили, выступая перед профильным комитетом Палаты общин: фронт сейчас менее стабилен, чем в любое время с начальных стадий конфликта (речь идет о первых нескольких неделях после 24 февраля 2022 года).
До вторжения в Украину Россия пыталась построить современную и боеспособную армию, обученную вести сложные общевойсковые операции, пишет британская разведка. Спустя более 1000 дней российские сухопутные войска радикально отличаются от той армии.
Российские потери убитыми и ранеными превышают 700 тысяч (разведка не объясняет, как получена эта оценка). Большинство личного состава прошло минимальное обучение. В наступлении российские командиры применяют простейшую тактику, хотя она связана с высокими потерями.
Также Россия потеряла 3500 танков и 7500 бронемашин. Единственным способом восполнения этих потерь остаются большие запасы техники, доставшиеся в наследство от Советского Союза.
Но несмотря на огромные издержки, в течение 2024 года российское территориальное продвижение ускорилось. Оно опирается на терпимость российского руководства к потерям и количественное превосходство российских сухопутных войск над Вооруженными силами Украины. В этих условиях „линия фронта теперь менее стабильна, чем в любой момент с начальных стадий конфликта“, пишет британская разведка.
Госдума РФ утвердила бюджет с рекордными расходами на войну
Госдума приняла в третьем чтении федеральный бюджет на 2025–2027 годы с рекордными расходами на содержание армии
Как следует из документа, в 2025 году российские власти собираются потратить на войну рекордные 13,5 трлн рублей, а на силовиков — еще 3,5 трлн
В совокупности на оборону и нацбезопасность приходится около 40% всех расходов бюджета в 2025 году. Это больше, чем расходы бюджета на здравоохранение, социальную политику и образование вместе взятые.
На социальные расходы (то есть на выплату пенсий и различных пособий) в бюджете 2025 года предусмотрено около 6,5 трлн рублей, на здравоохранение планируется потратить порядка 1,8 трлн рублей, что в 2 раза меньше, чем содержание силовиков.
Содержание Владимира Путина и его администрации в следующем году составит почти в 31 млрд рублей, что на 25,5% больше, чем в 2024 году.
На следующие два года также запланированы большие траты на армию: в 2026-м — 12,8 триллиона, а в 2027-м — 13,1 триллиона рублей.
ВСУ: Россия ударила по Днепру межконтинентальной ракетой
По данным украинской стороны, пуск РС-26 „Рубеж“ был произведен из Астраханской области. Сообщается, что целью атаки были предприятия и критическая инфраструктура.
Воздушные силы ВСУ заявили, что утром в четверг, 21 ноября, российские войска выпустили по городу Днепр ракеты различного типа, в том числе аэробаллистическую ракету „Кинжал“, семь крылатых ракет Х-101, а также межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). По данным украинской стороны, ее пуск был произведен из Астраханской области. Сообщается, что целью атаки были предприятия и критическая инфраструктура. „В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам - без существенных последствий. Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступала“, - говорится в сообщении.
По данным украинских мониторинговых пабликов, для удара по Днепру была задействована 50-тонная РС-26 „Рубеж“ с разделяющимися головными частями. Разработанная на основе советских чертежей в середине 2000-х годов и совершившая первый полет в 2011 году, она способна поражать цели на дальности до 6000 километров. РС-26 „Рубеж“ планировали поставить на вооружение в 2017 году, но затем исключили из оборонных планов в пользу ракет комплекса „Искандер“.
Россия применение МБР официально не подтвердила. Представитель президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что за такой информацией следует обращаться к российским военным, а ему сказать по этому поводу нечего.
США считают, что Россия запустила по Днепру не межконтинентальную ракету, а ракету средней дальности
Об этом Reuters сообщил представитель администрации США, ссылаясь на предварительные данные. Еще двое западных чиновников подтвердили журналистам на условиях анонимности, что, согласно первоначальной оценке, российская ракета, атаковавшая Днепр, не была межконтинентальной.
Баллистические ракеты средней дальности способны преодолевать расстояние от 3000 до 5500 километров, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) — более 5500 километров, напоминает агентство.
В результате удара по Кривому Рогу пострадали 17 человек
Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.
По его данным, повреждения получили административное здание, пять многоквартирных домов, два микроавтобуса и легковой автомобиль.
Лысак также сообщил, что в результате удара пострадали 17 человек, 10 из которых госпитализированы. Среди пострадавших — двое подростков 16 и 17 лет соответственно.
Минобороны России сообщило, что системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow
В ежедневной сводке Минобороны России говорится, что „средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании“.
Никаких подробностей о том, где были сбиты эти ракеты, российское военное ведомство не привело.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник сообщало, что Украина впервые выпустила британские крылатые ракеты Storm Shadow по российской территории. Российские z-блогеры вчера писали, что Украина впервые применила Storm Shadow по Курской области.
Официально Великобритания пока не сообщала, что разрешила Украине применять свои дальнобойные ракеты по российской территории, однако выступала за такое разрешение ранее.
Bloomberg: администрация Байдена хочет списать почти $5 млрд долга Украины
Администрация Джо Байдена сообщила Конгрессу, что планирует списать долг Украины в размере $4,65 млрд., сообщает агентство Bloomberg. Согласно письму, которое есть в распоряжении издания, это последний из серии шагов, направленных на усиление поддержки Киева до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.
Списание долга, „поможет Украине одержать победу, отвечает национальным интересам США и их партнеров по ЕС, G7 и НАТО“, — говорится в письме Госдепартамента в Конгресс от 18 ноября.
Белый дом хочет отменить половину кредита в размере $9 млрд, предоставленного Украине в рамках пакета дополнительных мер поддержки (весь пакет целиком оценивался в $60 млрд), одобренного в апреле.
Этот план вызвал возражения со стороны республиканцев. Сенатор Рэнд Пол заявил в соцсети X, что будет добиваться проведения голосования в Сенате, чтобы „не дать администрации Байдена сделать долг Украины обязанностью американского народа“.
Bloomberg напоминает, что демократы контролируют Сенат, и что даже если резолюция будет принята, Байден может наложить на нее вето.
По материалам Би-би-си, „Медузы“ и DW.