ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1002-й день) | ВСУ: Россия ударила по Днепру межконтинентальной ракетой

Но несмотря на огромные издержки, в течение 2024 года российское территориальное продвижение ускорилось. Оно опирается на терпимость российского руководства к потерям и количественное превосходство российских сухопутных войск над Вооруженными силами Украины. В этих условиях „линия фронта теперь менее стабильна, чем в любой момент с начальных стадий конфликта“, пишет британская разведка.

Также Россия потеряла 3500 танков и 7500 бронемашин. Единственным способом восполнения этих потерь остаются большие запасы техники, доставшиеся в наследство от Советского Союза.

Российские потери убитыми и ранеными превышают 700 тысяч (разведка не объясняет, как получена эта оценка). Большинство личного состава прошло минимальное обучение. В наступлении российские командиры применяют простейшую тактику, хотя она связана с высокими потерями.

До вторжения в Украину Россия пыталась построить современную и боеспособную армию, обученную вести сложные общевойсковые операции, пишет британская разведка. Спустя более 1000 дней российские сухопутные войска радикально отличаются от той армии.

Британская военная разведка опубликовала свою краткую сводку состояния конфликта, причем сегодня один из главных выводов анонсировал министр обороны Джон Хили, выступая перед профильным комитетом Палаты общин: фронт сейчас менее стабилен, чем в любое время с начальных стадий конфликта (речь идет о первых нескольких неделях после 24 февраля 2022 года).

Британская военная разведка: фронт менее стабилен, чем в любое время с начальной стадии конфликта

Британский производитель, компания Beck Optronic Solutions, принимавшая участие в работе над британскими танками Challenger 2 и истребителями F35, заявила нам, что не нарушала санкции, не имела дел с Россией или Кыргызстаном и не знала об этих поставках.

Согласно документам, сделанные в Великобритании объективы для камер отправила зарегистрированная в Кыргызстане компания, которой, по всей видимости, руководит модель, рекламирующая купальники.

Как следует из таможенных документов, попавших в распоряжение Би-би-си, высокотехнологичное оборудование британской фирмы стоимостью 2,1 млн долларов (1,6 млн фунтов) было продано российским компаниям, связанным с армией.

Госдума РФ утвердила бюджет с рекордными расходами на войну

Госдума приняла в третьем чтении федеральный бюджет на 2025–2027 годы с рекордными расходами на содержание армии

Как следует из документа, в 2025 году российские власти собираются потратить на войну рекордные 13,5 трлн рублей, а на силовиков — еще 3,5 трлн

В совокупности на оборону и нацбезопасность приходится около 40% всех расходов бюджета в 2025 году. Это больше, чем расходы бюджета на здравоохранение, социальную политику и образование вместе взятые.

На социальные расходы (то есть на выплату пенсий и различных пособий) в бюджете 2025 года предусмотрено около 6,5 трлн рублей, на здравоохранение планируется потратить порядка 1,8 трлн рублей, что в 2 раза меньше, чем содержание силовиков.

Содержание Владимира Путина и его администрации в следующем году составит почти в 31 млрд рублей, что на 25,5% больше, чем в 2024 году.

На следующие два года также запланированы большие траты на армию: в 2026-м — 12,8 триллиона, а в 2027-м — 13,1 триллиона рублей.

ВСУ: Россия ударила по Днепру межконтинентальной ракетой

По данным украинской стороны, пуск РС-26 „Рубеж“ был произведен из Астраханской области. Сообщается, что целью атаки были предприятия и критическая инфраструктура.

Воздушные силы ВСУ заявили, что утром в четверг, 21 ноября, российские войска выпустили по городу Днепр ракеты различного типа, в том числе аэробаллистическую ракету „Кинжал“, семь крылатых ракет Х-101, а также межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). По данным украинской стороны, ее пуск был произведен из Астраханской области. Сообщается, что целью атаки были предприятия и критическая инфраструктура. „В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам - без существенных последствий. Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступала“, - говорится в сообщении.