Правда ли, что в Украине собирают деньги на убийство Трампа?
В начале ноября 2024 года СМИ и соцсети распространили фотографию, якобы сделанную в одном из почтовых отделений Полтавы. Мы проверили подлинность этой фотографии.
Как сообщалось, жители Полтавы „взяли в свои руки спасение Украины“, организовав сбор денег на заказное убийство избранного президента США Дональда Трампа. Мотивом послужила его негативная позиция по поводу военной и финансовой помощи Украине из американского бюджета. В доказательство приводились две фотографии банки для сбора, якобы размещённой в неназванном почтовом офисе Полтавы.Об этом написали „Аргументы и факты“, „Московский Комсомолец“, Life, 39.ru, „Утренний Юг“ и другие русскоязычные СМИ. Фотография активно распространялась благодаря таким каналам, как „Россия сейчас“ (205 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Путин в Telegram“ (175 000), Voblya (142 000), „Гаспарян“ (107 000) и „Егор Мисливец“ (94 000).
„Проверено“ не нашло следов распространения этой новости в украинских СМИ и Telegram-каналах, хотя именно там по логике вещей она должна была бы разойтись в первую очередь. В русскоязычном же сегменте соцсетей вместе тиражируются две фотографии, сделанные, судя по обстановке, примерно в одно и то же время. Сбор большой суммы, ограниченный одной небольшой банкой в одном конкретном отделении „Укрпочты“, выглядит по меньшей мере странным.
Обе фотографии сделаны крупным планом, что практически исключает возможность их геолоцирования. Из банки торчит купюра в 10 грн (около 25 центов США) — комичная сумма для задекларированных целей. Рядом с банкой можно увидеть листовку с заголовком „Как рассчитывается размер жилищной субсидии“ на украинском языке. Подобный бюллетень выкладывался в официальном аккаунте Пенсионного фонда Украины (ПФУ), его легко скачать и распечатать на принтере. Что касается ящика, на котором стоят банка и информационный бюллетень, „Проверено“ не нашло фотографий с подобным инвентарём, сделанных в отделениях „Укрпочты“ или ПФУ. Ящики с похожей прорезью установлены в отделениях „Почты России“.
Фактчекеры из проекта StopFake обратились в пресс-службу „Укрпочты“ за разъяснениями. Там ответили: „Ни один сотрудник компании не имеет никакого отношения к происходящему на изображении“. Представитель национального почтового оператора отметил, что фотографии были сделаны не в филиале „Укрпочты“, поскольку, во-первых, их отделения не оборудованы мебелью подобного типа, а во-вторых, в помещениях „Укрпочты“ отсутствуют рекламные или информационные материалы, которые можно увидеть на снимке.
Согласно данным TGStat, первым указанные фотографии с соответствующими подписями разместил пророссийский Telegram-канал „Арбалет говорит“ 7 ноября в 17:05 по московскому времени. Он неоднократно упоминался в разборах „Проверено“ как один из источников распространения дезинформации.
Все эти косвенные данные свидетельствуют о том, что эта фотография с высокой вероятностью постановочная и была сделана не в отделении „Укрпочты“.
Итог: Фейк