Правда ли, что в Украине собирают деньги на убийство Трампа?

„Проверено“ не нашло следов распространения этой новости в украинских СМИ и Telegram-каналах, хотя именно там по логике вещей она должна была бы разойтись в первую очередь. В русскоязычном же сегменте соцсетей вместе тиражируются две фотографии, сделанные, судя по обстановке, примерно в одно и то же время. Сбор большой суммы, ограниченный одной небольшой банкой в одном конкретном отделении „Укрпочты“, выглядит по меньшей мере странным.

Обе фотографии сделаны крупным планом, что практически исключает возможность их геолоцирования. Из банки торчит купюра в 10 грн (около 25 центов США) — комичная сумма для задекларированных целей. Рядом с банкой можно увидеть листовку с заголовком „Как рассчитывается размер жилищной субсидии“ на украинском языке. Подобный бюллетень выкладывался в официальном аккаунте Пенсионного фонда Украины (ПФУ), его легко скачать и распечатать на принтере. Что касается ящика, на котором стоят банка и информационный бюллетень, „Проверено“ не нашло фотографий с подобным инвентарём, сделанных в отделениях „Укрпочты“ или ПФУ. Ящики с похожей прорезью установлены в отделениях „Почты России“.