21.11.2024, 17:15
АВТОНАЛОГ | Ни в одном бюро Департамента транспорта невозможно забронировать время для контроля транспортного средства(3)
Таллинн - 0, Тарту - 0...
ФОТО: Foto: Hendrik Osula
Департамент транспорта не в состоянии проводить проверку транспортных средств перед их регистрацией в Эстонии. До вступления в силу автомобильного налога ни в одном бюро обслуживания департамента невозможно забронировать время для контроля.
Сегодня около полудня корреспондент издания Delfi Forte попытался забронировать время для контроля транспортного средства в нескольких городах Эстонии, но, как выяснилось, сделать это в среде э-услуг Департамента транспорта невозможно, все уже занято.
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