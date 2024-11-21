Авто
21.11.2024, 17:15

АВТОНАЛОГ | Ни в одном бюро Департамента транспорта невозможно забронировать время для контроля транспортного средства

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Таллинн - 0, Тарту - 0...
Перед регистрацией в Эстонии транспортное средство должно пройти предварительный контроль.
Перед регистрацией в Эстонии транспортное средство должно пройти предварительный контроль.
ФОТО: Foto: Hendrik Osula

Департамент транспорта не в состоянии проводить проверку транспортных средств перед их регистрацией в Эстонии. До вступления в силу автомобильного налога ни в одном бюро обслуживания департамента невозможно забронировать время для контроля.

Сегодня около полудня корреспондент издания Delfi Forte попытался забронировать время для контроля транспортного средства в нескольких городах Эстонии, но, как выяснилось, сделать это в среде э-услуг Департамента транспорта невозможно, все уже занято.

Выру – 0, Тарту – 0, Раквере – 0, Пярну – 0, Таллинн – 0, Йыхви – 0…

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