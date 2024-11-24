За рубежом
24.11.2024, 18:45

„Люди редко решают стать неонацистами и идут в библиотеку, чтобы взять „Майн Кампф“. Как и почему национальные меньшинства становятся радикальнее?

 
Анна Тамм
Йоран Ларссон
Йоран Ларссон
ФОТО: Ilja Matusihis

Проблемы с интеграцией национальных меньшинств существуют не только в Эстонии, но и в других европейских странах. Это усугубляется разностью менталитетов и религиозных убеждений и создает в обществе напряжение. Но что на самом деле является „спусковым крючком“ для радикализации нацменьшинств? И что нужно знать, чтобы этого не допустить? RusDelfi задал эти вопросы профессору религиоведения Гётеборгского университета Йорану Ларссону, который провел в Таллинне семинар „Глобальные конфликты с локальными последствиями“.

Расскажите об основных факторах, которые вызывают радикализацию меньшинств.

Когда мы пытаемся понять радикализацию, для нас это часто то, что уже произошло. Тем самым мы даем своего рода постфактумное объяснение.

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