„Люди редко решают стать неонацистами и идут в библиотеку, чтобы взять „Майн Кампф“. Как и почему национальные меньшинства становятся радикальнее?

Проблемы с интеграцией национальных меньшинств существуют не только в Эстонии, но и в других европейских странах. Это усугубляется разностью менталитетов и религиозных убеждений и создает в обществе напряжение. Но что на самом деле является „спусковым крючком“ для радикализации нацменьшинств? И что нужно знать, чтобы этого не допустить? RusDelfi задал эти вопросы профессору религиоведения Гётеборгского университета Йорану Ларссону, который провел в Таллинне семинар „Глобальные конфликты с локальными последствиями“.