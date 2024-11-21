Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера и бывшего министра обороны Израиля

Суд обвиняет Нетаниягу и Галанта в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года, передает „Медуза“.

Ордера на арест, отмечает суд, обычно классифицируются как „секретные“, но в этом случае было решено опубликовать детальную информацию, поскольку „поведение, аналогичное тому, которое указано в ордере, по-видимому, продолжается“. Кроме того, палата предварительного производства МУС сочла, что публикация отвечает интересам жертв и их семей.

Также МУС выдал ордер на арест командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Дейфа. В Израиле его считают одним из организаторов нападения 7 октября 2023 года. Дейф был убит в июле в результате израильского авиаудара по лагерю Аль-Маваси на юге сектора Газа. 1 августа 2024 года ЦАХАЛ подтвердил его смерть.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить