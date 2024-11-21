Нарвская чиновница, признанная виновной в коррупции, пока продолжает работу

Тогда Татьяна Леннук и Юлия Тущенко подготовили и помогли составить от имени Эдуарда Леннука запросы и ответы, которые он представил Нарвской горуправе. Но и после этого представитель заказчика счел документацию неполной. В итоге работы акт о выполнении работ на сумму 45 240 евро подписала сама Татьяна Леннук.

В сентябре 2021 года Департамент городского хозяйства Нарвы заключил с фирмой Elden Servise OÜ договор на выполнение работ, а в ноябре Эдуард Леннук представил заказчику акт о выполнении работ. Однако представитель заказчика отказался принимать работы, поскольку документация не соответствовала требованиям, указанным в конкурсе госпоставки.

В пятницу, 15 ноября, Вируский уездный суд признал Татьяну Леннук виновной в том, что при ее содействии фирма ее бывшего мужа Эдуарда Леннука Elden Servise OÜ выиграла объявленный Нарвской гоуправой в июле 2021 года конкурс госпоставки на проектирование и строительство пяти островков безопасности, а также установку на них дорожных знаков. Также завотделом помогла экс-супругу составить акт о выполнении работ и сама его подписала после того, как представитель заказчика отказался это сделать, посчитав документацию неполной.Суд признал Татьяну Леннук виновной в нарушении Закона о борьбе с коррупцией и назначил ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также в деле фигурировали еще двое обвиняемых – работавшая в горуправе юристом и руководителем службы охраны правопорядка Юлия Тущенко и член правления Elden Servise OÜ Эдуард Леннук. Суд признал их виновными в пособничестве нарушению Закона о коррупции и приговорил соответственно к четырем и трем месяцам лишения свободы условно.Согласно обвинительному заключению, первоначальные условия конкурса включали в себя такие требования к образованию и квалификации участников, которые не давали возможности фирме Elden Servise OÜ принять в нем участие. В августе 2021 года Юлия Тущенко внесла изменения в регистр государственных закупок: новые требования к участникам позволили фирме принять участие в конкурсе.

Трудовые отношения пока не прекращены

Приговор Вируского уездного суда пока не вступил в силу, и в течение 30 дней после оглашения его можно обжаловать. „Нарвской газете“ не удалось связаться с Татьяной Леннук и узнать, планирует ли она обжаловать приговор. Однако в любом случае нарвитян интересует, как к выявленному Вируской окружной прокуратурой злоупотреблению чиновницы своим служебным положением относится руководство Нарвской горуправы. Мэр Нарвы Яан Тоотс 15 ноября сказал журналисту Delfi, что узнал об этом уголовном деле только что, от журналиста. „О том, что ее муж причастен к разного рода делам, в городе все знают. Но я не в курсе, что и жена замешана. Очень жаль, что в мэрии работают такие люди. Конечно, трудовые отношения будут прекращены“, – сказал Тоотс, пообещав, что ознакомится с материалами дела.

Однако как могло руководство мэрии быть не в курсе данного расследования, если еще в марте 2022 года сотрудники правоохранительных органов в связи с ним проводили обыски в Департаменте городского хозяйства Нарвы, поинтересовалась „Нарвская газета“. Также мы задали вопрос, собирается ли мэр увольнять Татьяну Леннук? Но ответа на момент сдачи этого материала в номер „Нарвская газета“ от городской управы не получила.

Также нарвитяне спрашивают, при каком из довольно быстро меняющихся нарвских мэров произошло коррупционное преступление. Катри Райк в первый раз была снята с должности мэра по решению Нарвского городского собрания 16 августа 2021 года. После на должность мэра был назначен Антс Лийметс. После осенних муниципальных выборов 2021 года, на которых Райк получила 4500 голосов избирателей, 16 декабря 2021 года она была вновь избрана мэром Нарвы.

Обыски в связи с данным коррупционным делом прошли в Департаменте городского хозяйства в марте 2021 года, тогда же прокуратура сообщила о том, что подозревается в правонарушении один из руководителей отделов. Имена не назывались. Комментируя ситуацию, Райк, которая на тот момент была мэром Нарвы, сказала газете „Северное побережье“, что это лишний раз доказывает, как важно провести реформу городской управы, создав систему внутреннего контроля и более прозрачную и понятную структуру городской управы. „Эта реформа была ранее обещана и она обязательно произойдет“, – сказала тогда Катри Райк.

Через полгода, 16 сентября 2023 года, 19 членов Нарвского горсобрания объявили вотум недоверия Катри Райк и отправили ее в отставку. Следующим мэром Нарвы стал Яан Тоотс, одним из первых официальных заявлений которого также было заявление о необходимости реформировать нарвскую горуправу. Однако сделать этого до сих пор не удалось.

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