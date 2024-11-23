23.11.2024, 20:41
„Здесь все доброжелательные“. Как экс-россиянин принес Латвии мировую „бронзу“ в скандинавской ходьбе
ФОТО: | Delfi Meedia
Россиянин Альберт Фатихов переехал в Латвию еще в 2021 году — как репатриант. Благодаря латышским предкам. Признается, что собирался эмигрировать давно — в России чувствовал себя некомфортно. В Юрмале он продолжил заниматься нордической ходьбой, которой увлекся еще в Москве. Результат — убедительный: „бронза“ и „серебро“ на первом же чемпионате мира в составе команды Латвии. В 54 года, пишет латвийский портал Delfi.
Около 30 лет своей жизни Альберт отдал футболу. Играл за уфимские команды „Уфимец“ и „Гастелло“ (названа в честь советского летчика). Параллельно числился в Уфимском государственном нефтяном техническом университете.
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