„Здесь все доброжелательные“. Как экс-россиянин принес Латвии мировую „бронзу“ в скандинавской ходьбе

Россиянин Альберт Фатихов переехал в Латвию еще в 2021 году — как репатриант. Благодаря латышским предкам. Признается, что собирался эмигрировать давно — в России чувствовал себя некомфортно. В Юрмале он продолжил заниматься нордической ходьбой, которой увлекся еще в Москве. Результат — убедительный: „бронза“ и „серебро“ на первом же чемпионате мира в составе команды Латвии. В 54 года, пишет латвийский портал Delfi.