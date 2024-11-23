Другие виды
23.11.2024, 20:41

„Здесь все доброжелательные“. Как экс-россиянин принес Латвии мировую „бронзу“ в скандинавской ходьбе

 
Коллаж, Альберт Фатихов
Коллаж, Альберт Фатихов
ФОТО: . | Delfi Meedia

Россиянин Альберт Фатихов переехал в Латвию еще в 2021 году — как репатриант. Благодаря латышским предкам. Признается, что собирался эмигрировать давно — в России чувствовал себя некомфортно. В Юрмале он продолжил заниматься нордической ходьбой, которой увлекся еще в Москве. Результат — убедительный: „бронза“ и „серебро“ на первом же чемпионате мира в составе команды Латвии. В 54 года, пишет латвийский портал Delfi.

Около 30 лет своей жизни Альберт отдал футболу. Играл за уфимские команды „Уфимец“ и „Гастелло“ (названа в честь советского летчика). Параллельно числился в Уфимском государственном нефтяном техническом университете.

„Институту очень хотелось чемпионов, а нам — дипломов о высшем образовании. Не скажу, что учился очень активно — вся энергия уходила в мяч. Диплом мне выдали, взяв обещание, что никогда не буду добывать советские нефть и газ. Я и обещал.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии