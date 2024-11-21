МНЕНИЕ | Райк воскресила политический труп Стальнухина и предала избирателей

Когда несколько дней назад появилась новость о том, что Михаил Стальнухин „воскрес“ и стремится прийти к власти в Нарве вместе с Катри Райк, это казалось неудачной шуткой. Вроде позднесоветского анекдота, который тихонько пересказывали друг другу на Пасху (которую в Советском Союзе если и отмечали, то тайно, боясь как бы кто из „доброжелателей“ не сообщил куда следует): „Черненко воскрес и встречается с рабочими завода“.

Сегодня ясно, что это не шутка, а вполне реальная перспектива для приграничной Нарвы. В этой ситуации победителем оказывается Стальнухин. После последних выборов в Рийгикогу казалось, что его политическая карьера закончена, так как она зависела от Центристской партии и её руководства. Глубоко оскорбленный изгнанием из рядов центристов Стальнухин сначала обещал создать собственную политическую силу, но эта задача оказалась ему не по плечу. Сложилось впечатление, что ему уготовано место в „кладовой бывших политиков“.