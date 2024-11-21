ВСУ заявили, что Россия ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой

Запуск был осуществлен из Астраханской области, заявили в ВСУ. Других подробностей украинские военные не приводят. Независимого подтверждения этой информации нет, пишет „Медуза“.

The Guardian пишет, что если эта информация подтвердится, то это будет первое применение такого типа ракеты за время войны.

Межконтинентальная баллистическая ракета имеет дальность в пять тысяч километров, но некоторые из них могут преодолевать расстояние более девяти тысячи километров, напоминает CNN.

В сводке Воздушных сил ВСУ говорится, что за утро 21 ноября силы ПВО сбили шесть крылатых ракет X-101, запущенных российскими войсками. О последствиях удара межконтинентальной баллистической ракетой в сообщении ВСУ ничего не говорится.

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