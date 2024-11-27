Зимние виды
27.11.2024, 10:23

Александр и Михаил Селевко: два брата на пьедестале — это цель, к которой мы стремимся

 

  • Фигуристы Александр и Михаил Селевко на одном уровне, младший брат догнал старшего.

  • Новые программы сложные, но конкурентноспособные на мировом уровне.

  • Для братьев не имеет значения, кто поедет на чемпионат мира, главное, чтобы с чемпионата привезли два олимпийских места.

Александр (слева) и Михаил Селевко — братья и соперники, они всегда поддерживают друг друга
Александр (слева) и Михаил Селевко — братья и соперники, они всегда поддерживают друг друга
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Братья Селевко соревнуются друг с другом как на тренировках (что хорошо), так и на соревнованиях (что не так хорошо).

У братьев Александра и Михаила Селевко две большие цели: попасть вместе на следующую Олимпиаду и вместе оказаться на пьедестале каких-нибудь титульных соревнованиях с медалями на шеях. „Это круто, когда два фигуриста из одной страны оказываются на пьедестале, а тут ещё и два брата... Это большая цель, к которой мы стремимся“, — сказал Александр (23 года), старший из братьев. Михаил (22 года) заявил, что, поскольку у брата уже есть серебро чемпионата Европы, он тоже хотел бы его получить. „Точнее, я бы хотел две медали — одну для себя, а вторую — для Александра“.

Если бы речь шла о другом виде спорта, проблем бы не было — выполнил норматив, и ты уже на старте, но в фигурном катании количество мест на чемпионатах мира и Европы ограничено. На чемпионате Европы, который пройдет в январе в Таллинне, скорее всего, оба брата будут на льду, поскольку у Эстонии есть два места, а их единственный конкурент, Арлет Леванди, пока недостаточно силен. Но дальше все усложняется: на чемпионате мира может участвовать только один спортсмен от Эстонии. Значит, на чемпионате Европы их будет ждать братский поединок?

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