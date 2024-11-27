Александр и Михаил Селевко: два брата на пьедестале — это цель, к которой мы стремимся

У братьев Александра и Михаила Селевко две большие цели: попасть вместе на следующую Олимпиаду и вместе оказаться на пьедестале каких-нибудь титульных соревнованиях с медалями на шеях. „Это круто, когда два фигуриста из одной страны оказываются на пьедестале, а тут ещё и два брата... Это большая цель, к которой мы стремимся“, — сказал Александр (23 года), старший из братьев. Михаил (22 года) заявил, что, поскольку у брата уже есть серебро чемпионата Европы, он тоже хотел бы его получить. „Точнее, я бы хотел две медали — одну для себя, а вторую — для Александра“.

Если бы речь шла о другом виде спорта, проблем бы не было — выполнил норматив, и ты уже на старте, но в фигурном катании количество мест на чемпионатах мира и Европы ограничено. На чемпионате Европы, который пройдет в январе в Таллинне, скорее всего, оба брата будут на льду, поскольку у Эстонии есть два места, а их единственный конкурент, Арлет Леванди, пока недостаточно силен. Но дальше все усложняется: на чемпионате мира может участвовать только один спортсмен от Эстонии. Значит, на чемпионате Европы их будет ждать братский поединок?