Александр и Михаил Селевко: два брата на пьедестале — это цель, к которой мы стремимся
Фигуристы Александр и Михаил Селевко на одном уровне, младший брат догнал старшего.
Новые программы сложные, но конкурентноспособные на мировом уровне.
Для братьев не имеет значения, кто поедет на чемпионат мира, главное, чтобы с чемпионата привезли два олимпийских места.
Братья Селевко соревнуются друг с другом как на тренировках (что хорошо), так и на соревнованиях (что не так хорошо).
У братьев Александра и Михаила Селевко две большие цели: попасть вместе на следующую Олимпиаду и вместе оказаться на пьедестале каких-нибудь титульных соревнованиях с медалями на шеях. „Это круто, когда два фигуриста из одной страны оказываются на пьедестале, а тут ещё и два брата... Это большая цель, к которой мы стремимся“, — сказал Александр (23 года), старший из братьев. Михаил (22 года) заявил, что, поскольку у брата уже есть серебро чемпионата Европы, он тоже хотел бы его получить. „Точнее, я бы хотел две медали — одну для себя, а вторую — для Александра“.