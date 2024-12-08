08.12.2024, 21:15
Низкие зарплаты и высокая плата за прием: как проходила первая в истории Эстонии забастовка врачей(1)
ФОТО: | Эстонский исторический музей
Около века назад столичные врачи в течение двух месяцев бастовали против решения Больничной кассы о сокращении их зарплат.
Недавно введенное страхование ответственности врачей неизбежно приведет к удорожанию лечения и ухудшению доступа к медицинской помощи. Из-за организации лечебного процесса и денег эстонские врачи бастуют уже давно: так, осенью 1928 года между столичными врачами и Таллиннской объединенной больничной кассой разгорелся серьезный спор.
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