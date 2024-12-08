Низкие зарплаты и высокая плата за прием: как проходила первая в истории Эстонии забастовка врачей

Недавно введенное страхование ответственности врачей неизбежно приведет к удорожанию лечения и ухудшению доступа к медицинской помощи. Из-за организации лечебного процесса и денег эстонские врачи бастуют уже давно: так, осенью 1928 года между столичными врачами и Таллиннской объединенной больничной кассой разгорелся серьезный спор.

Начался конфликт еще в 1925 году, когда у Больничной кассы были серьезные финансовые проблемы. Чтобы ей помочь, врачи согласились на снижение зарплаты и договорились, что Больничная касса будет выплачивать столичным медикам в общей сложности 7 500 крон в месяц. Однако когда финансовое положение Больничной кассы значительно улучшилось, врачи потребовали повышения зарплаты. В октябре 1927 года было решено, что в следующем году столичные врачи будут получать от Больничной кассы по 13 000 крон в месяц.