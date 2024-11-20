„Калев/Крамо“ стартует во втором групповом этапе Еврокубка ФИБА домашним матчем против греческого ПАОКа

4 декабря в ледовом холле „Тондираба“ состоится домашний матч баскетбольной команды „Калев/Крамо“, которая примет греческий клуб ПАОК, занимающий шестое место в чемпионате Греции. В составе ПАОК выступают такие игроки, как Девонте Апсон, ранее игравший за команду „Авис Утилитас“ (Рапла), а также Алекс Адетокунбо, младший брат звезды греческого баскетбола Янниса Адетокунбо.

ПАОК — клуб с богатой историей, дважды становившийся чемпионом Греции, трижды выигрывавший Кубок Греции и один раз завоевавший титулы в Кубке Сапорты и Кубке Корача. Кроме того, команда один раз выходила в „Финал четырех“ Евролиги.

Команда „Калев/Крамо“ надеется, что с поддержкой домашней публики в начале декабря состоится настоящий баскетбольный вечер.

„Таких команд, как ПАОК, не так часто можно увидеть в Эстонии, поэтому не было сомнений, что этот матч должен пройти в большом зале, чтобы все любители баскетбола и спорта в Эстонии могли стать его частью“, — отметил директор по маркетингу и организации мероприятий „Калев/Крамо“ Аллан Сийманн.

В рамках группового этапа Еврокубка ФИБА команда „Калев/Крамо“ также встретится с румынской „Орадой“ и французским „Дижоном“.

Билеты на матч „Калев/Крамо“ - ПАОК можно приобрести на сайте Piletitasku.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить