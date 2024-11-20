ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1001-й день) | Зеленский: „Если США урежут помощь, то мы, думаю, проиграем войну“
Подводим итоги очередного дня войны.
Путин готов обсуждать с Трампом перемирие, сообщило агентство Reuters
Президент РФ Владимир Путин готов вести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом, направленные на прекращение огня в Украине и завершение войны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пятерых действующих и бывших российских чиновников.
По данным собеседников агентства, Путин в целом готов согласиться на заморозку конфликта вдоль действующей линии фронта и обсуждать варианты раздела четырех украинских областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. При этом Россия, пишет Reuters, готова отказаться от небольших участков территории Харьковской и Николаевской областей, которые она удерживает. Также Путин категорически не согласен на вступление Украины в НАТО, однако готов обсуждать вопросы гарантий безопасности для Киева, пишет Reuters.
Посольства западных стран закрываются из-за риска массированной российской атаки
Дипломатические миссии США, Италии, Испании и Греции в Киеве 20 ноября заявили о приостановке работы.
Посольство США в соответствующем заявлении сообщило, что получило „конкретную информацию о потенциальной возможности серьезной воздушной атаки 20 ноября“. Американским гражданам, находящимся в Украине, посоветовали следить за сигналами воздушной тревоги и сообщениями в СМИ и заблаговременно выяснить, где находятся ближайшие укрытия.
Источники в американской дипмиссии сообщили изданию „Украинская правда“, что у США есть данные о повышенной угрозе комбинированной атаки дронов и ракет. На уточняющий вопрос, связано ли закрытие посольства с изменением ядерной доктрины РФ и снижением порога для ядерного удара, источник лишь подчеркнул, что закрытие диппредставительства „связано с постоянной угрозой воздушных атак“.
Зеленский: „Если США урежут помощь, то мы, думаю, проиграем войну“
Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу Fox News, что если США при новом президенте, Дональде Трампе, решат урезать военную помощь Украине, то она, вероятно, проиграет войну.
„Если они урежут, то, я думаю, мы проиграем. Конечно, мы в любом случае продолжим сражаться. У нас есть свое производство, но его недостаточно, чтобы иметь преимущество. И, я думаю, недостаточно для того, чтобы выжить, — сказал Зеленский. — Но если таков будет выбор Америки, тогда мы решим, что нам нужно делать“.
Байден разрешил передачу Украине противопехотных мин
Действующий президент Джо Байден дал разрешение на передачу Украине противопехотных мин, чтобы замедлить продвижение российских войск на фронте, сообщил Би-би-си источник в американском оборонном секторе. Пожелавший остаться анонимным чиновник рассказал, что США поставят Киеву мины уже в ближайшее время. При этом, по его словам, Украину попросили не использовать такие боеприпасы в плотно заселенных районах.
Российские войска атаковали Украину 122 дронами, 56 были сбиты
В ночь на среду российские военные атаковали Украину 122 дронами, ракетами С-300 и Х-59/69.
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, сбить удалось 56 беспилотников.
Под удар попали Киевская, Черкасская, Черниговская, Полтавская, Кировоградская, Житомирская, Хмельницкая, Сумская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области.
58 беспилотников были локально потеряны, еще один улетел в Беларусь, пять - в Россию.
Источники Reuters: Путин не пойдет на территориальные уступки, но может согласиться на заморозку по линии фронта
Российский президент Владимир Путин готов обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом прекращение огня в Украине, но он не пойдет на значительные территориальные уступки. Также для него принципиален отказ Киева от вступления в НАТО, пишет Reuters со ссылкой на пятерых бывших и действующих российских чиновников. По данным агентства, они знакомы с позицией Кремля.
Собеседники агентства предположили, что Россия пойдет на заморозку по линии фронта. Три источника предполагают, что возможны переговоры о том, как именно пройдет линия разграничения в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях: несмотря на то, что Россия объявила эти территории своими, ее войска контролируют только 70-80% их территории. Два других собеседника Reuters предположили, что российские войска могут уйти с небольших участков территорий Харьковской и Николаевской областей.
Число погибших в результате ракетного удара по Одессе 18 ноября выросло до 11
Получивший ранения мужчина скончался в больнице, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Российская армия в 18 ноября днем нанесла ракетный удар по Одессе. Сбитая ракета упала на жилой сектор, были повреждены три многоквартирных дома, здание университета и два административных здания, сообщали украинские власти.
Bloomberg: ВСУ впервые ударили по России британскими Storm Shadow
Украина впервые выпустила британские крылатые ракеты Storm Shadow по российской территории, сообщает Bloomberg, ссылаясь на анонимный западный источник.
Накануне Минобороны России заявило, что Украина впервые нанесла удары по Брянской области американскими ракетам ATACMS. Украина официально не подтверждала эту информацию.
Ранее в среду о том, что Украина впервые с разрешения Запада атаковала Курскую область ракетами Storm Shadow, сообщали российские провоенные телеграм-каналы. Российские военные не давали комментариев на этот счет.
По материалам Би-би-си и „Медузы“.