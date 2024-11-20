Ханно Певкур о повреждении кабелей связи: это расценивается как саботаж

Данную информацию подтвердили в центре кибербезопасности Traficom. „Причины сейчас выясняются. Помехи могут возникать время от времени по нескольким причинам, например, из-за погодных условий или повреждений, вызванных судоходством“, - заявил Yle глава Traficom Самули Бергстрем.

Финская государственная компания Cinia в понедельник, 18 ноября, сообщила об обнаружении разрыва на подводном оптоволоконном кабеле C-Lion 1, в связи с которым прервана телекоммуникационная связь.

„Поскольку ситуация в сфере международной безопасности напряженная, подобные инциденты, к сожалению, быстро вызывают подозрения в возможном саботаже, - сказал Цахкна. - Однако важно воздержаться от преждевременных выводов и дождаться результатов расследования“. По словам Цахкна, случившееся - еще один урок и предупреждение о необходимости постоянного вклада в региональное сотрудничество для защиты критически важной инфраструктуры и обеспечения безопасности поставок, поскольку трансграничные соединения влияют на работу сразу нескольких стран.

Цахкна (Eesti 200) сказал, что произошедшее вызывает беспокойство. „Мы внимательно следим за процессом расследования ущерба и находимся в тесном контакте с нашими союзниками“, - сказал политик, добавив, что на данный момент нет никаких подтверждений того, что стало причиной повреждения кабелей связи.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств инцидента с этой точки зрения. Однако Певкур подчеркнул, что в данный момент нет смысла называть кого-либо возможным виновником. Сначала необходимо получить официальные доказательства. „Я хотел бы подчеркнуть, что связь сохранилась. Но на ремонт кабелей уйдет несколько недель“.

Певкур (Партия реформ) сообщил Delfi около 20:00, что вечером он обсуждал этот вопрос с министрами Северных стран. „Главные инициаторы расследования - Швеция и Дания“, - сказал он. 18 ноября были повреждены кабели связи между Финляндией и Германией, а также Швецией и Литвой. Певкур подтвердил, что и шведы, и немцы считают это актом саботажа.

Кабель проложен в 2016 году между финским островом Сантахамина близ Хельсинки и немецким Ростоком. Он имеет протяженность 1173 километра, часть его пролегает вдоль газопровода „Северный поток“ на расстоянии нескольких сотен метров. В Cinia заявили, что это единственный подводный кабель, ведущий из Финляндии в Центральную Европу. Ремонтные работы уже начались, они обычно длятся от 5 до 15 дней.

Литовское подразделение компании Telia сообщило в понедельник, что помимо повреждения кабеля между Финляндией и Германией, в этом же районе утром в воскресенье примерно в 10 часов утра повреждение получил и кабель связи между Литвой и Швецией.

Финляндия и Германия выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они „глубоко обеспокоены обрывом подводного кабеля“ и расследуют „инцидент, который сразу же вызывает подозрения в намеренном повреждении“.

Напомним, что осенью прошлого года повреждения получили соединяющий Эстонию и Финляндию газопровод Balticconnector, а также два кабеля связи: Эстония — Швеция и Эстония — Финляндия. Расследование по этим инцидентам окончательно не завершено.

Китайское судно было замечено в месте обрыва кабелей в море

Датские военно-морские силы задержали китайский сухогруз Yi Peng 3, который подозревают в причастности к повреждению телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, пишет „Медуза“ со ссылкой на издание Defence24.

По данным Defence24, задержание было проведено в территориальных водах Дании вечером 19 ноября патрульным катером P525. Спустя несколько часов туда же подошло датское судно HDMS Søløven, специализирующееся на подводных работах.

В командовании обороны Дании 20 ноября заявили, что могут „подтвердить присутствие“ в районе китайского судна Yi Peng 3. Других комментариев, как сообщили в ведомстве, у командования нет.

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