Ханно Певкур о повреждении кабелей связи: это расценивается как саботаж(5)
Министр обороны Ханно Певкур и министр иностранных дел Маргус Цахкна в один голос заявили, что расследование разрыва кабелей связи находится на ранней стадии и пока нет смысла строить догадки. Однако Певкур, который общался с иностранными коллегами, отметил, что произошедшее рассматривается как саботаж.
Певкур (Партия реформ) сообщил Delfi около 20:00, что вечером он обсуждал этот вопрос с министрами Северных стран. „Главные инициаторы расследования - Швеция и Дания“, - сказал он. 18 ноября были повреждены кабели связи между Финляндией и Германией, а также Швецией и Литвой. Певкур подтвердил, что и шведы, и немцы считают это актом саботажа.
В настоящее время ведется расследование обстоятельств инцидента с этой точки зрения. Однако Певкур подчеркнул, что в данный момент нет смысла называть кого-либо возможным виновником. Сначала необходимо получить официальные доказательства. „Я хотел бы подчеркнуть, что связь сохранилась. Но на ремонт кабелей уйдет несколько недель“.
Цахкна (Eesti 200) сказал, что произошедшее вызывает беспокойство. „Мы внимательно следим за процессом расследования ущерба и находимся в тесном контакте с нашими союзниками“, - сказал политик, добавив, что на данный момент нет никаких подтверждений того, что стало причиной повреждения кабелей связи.
„Поскольку ситуация в сфере международной безопасности напряженная, подобные инциденты, к сожалению, быстро вызывают подозрения в возможном саботаже, - сказал Цахкна. - Однако важно воздержаться от преждевременных выводов и дождаться результатов расследования“. По словам Цахкна, случившееся - еще один урок и предупреждение о необходимости постоянного вклада в региональное сотрудничество для защиты критически важной инфраструктуры и обеспечения безопасности поставок, поскольку трансграничные соединения влияют на работу сразу нескольких стран.
Что случилось?
Финская государственная компания Cinia в понедельник, 18 ноября, сообщила об обнаружении разрыва на подводном оптоволоконном кабеле C-Lion 1, в связи с которым прервана телекоммуникационная связь.
Данную информацию подтвердили в центре кибербезопасности Traficom. „Причины сейчас выясняются. Помехи могут возникать время от времени по нескольким причинам, например, из-за погодных условий или повреждений, вызванных судоходством“, - заявил Yle глава Traficom Самули Бергстрем.
Кабель проложен в 2016 году между финским островом Сантахамина близ Хельсинки и немецким Ростоком. Он имеет протяженность 1173 километра, часть его пролегает вдоль газопровода „Северный поток“ на расстоянии нескольких сотен метров. В Cinia заявили, что это единственный подводный кабель, ведущий из Финляндии в Центральную Европу. Ремонтные работы уже начались, они обычно длятся от 5 до 15 дней.
Литовское подразделение компании Telia сообщило в понедельник, что помимо повреждения кабеля между Финляндией и Германией, в этом же районе утром в воскресенье примерно в 10 часов утра повреждение получил и кабель связи между Литвой и Швецией.
Финляндия и Германия выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они „глубоко обеспокоены обрывом подводного кабеля“ и расследуют „инцидент, который сразу же вызывает подозрения в намеренном повреждении“.
Напомним, что осенью прошлого года повреждения получили соединяющий Эстонию и Финляндию газопровод Balticconnector, а также два кабеля связи: Эстония — Швеция и Эстония — Финляндия. Расследование по этим инцидентам окончательно не завершено.
Китайское судно было замечено в месте обрыва кабелей в море
Датские военно-морские силы задержали китайский сухогруз Yi Peng 3, который подозревают в причастности к повреждению телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, пишет „Медуза“ со ссылкой на издание Defence24.
По данным Defence24, задержание было проведено в территориальных водах Дании вечером 19 ноября патрульным катером P525. Спустя несколько часов туда же подошло датское судно HDMS Søløven, специализирующееся на подводных работах.
В командовании обороны Дании 20 ноября заявили, что могут „подтвердить присутствие“ в районе китайского судна Yi Peng 3. Других комментариев, как сообщили в ведомстве, у командования нет.