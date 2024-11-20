Правдиво ли фото бюллетеня из техасской Одессы, в который избиратель вписал Путина в качестве кандидата в президенты США?

Избирательные бюллетени на президентских выборах могут существенно отличаться в зависимости от штата или округа. Разница может касаться порядка размещения и списка самих кандидатов. В некоторых штатах претендентов на пост распределяют по алфавиту, в других — по жребию или в порядке партийной принадлежности (например, действующий президент может быть указан первым). Кандидаты от Демократической и Республиканской партий обычно попадают в бюллетень автоматически, поскольку имеют стабильную и признанную поддержку. Они проходят процесс выдвижения на общенациональных партийных съездах, а далее имена попадают в бюллетени всех штатов.

В день выборов избиратели в США голосуют, как правило, не только за кандидатов в президенты. В этом году также параллельно проходили выборы в Конгресс, а в некоторых штатах — и в местные органы власти. Соответственно, в каждом регионе в бюллетени были включены местные кандидаты и вопросы о локальных реформах. В техасском округе Эктор, где находится Одесса, жители, помимо кандидатов в президенты, голосовали и за кандидатов в Палату представителей, Сенат, а также претендентов на местные должности, включая шерифа округа, окружного прокурора и судей различных уровней.

В США часто встречаются города, названия которых совпадают с крупными населёнными пунктами Украины или России. Топоним Одесса встречается на карте нескольких штатов, включая Техас, Миннесоту, Делавэр и Нью-Йорк. Помимо Одессы есть ещё более 20 городов с названием Москва — в Айдахо, Канзасе, Теннесси и других штатах. Во Флориде есть крупный город Санкт-Петербург , а также несколько населённых пунктов с таким же названием по всей стране.

5 ноября в Сети набрала популярность фотография листа со списком кандидатов в президенты США на выборах 2024 года, похожего на избирательный бюллетень. В графе, где можно вписать своего кандидата, от руки написано имя Владимира Путина, а под ним фраза: „Одесса — русский город!“ Источники, распространившие фото, сопровождают его подписью: якобы это результат волеизъявления некоего избирателя из города Одессы (штат Техас). Фото с такой подписью опубликовал Владимир Соловьёв (211 000 просмотров на момент написания этого разбора), Telegram-каналы Zergulio (147 000), „ Спецоперация Z “ (61 000), Nina Vatt (33 000). Также заметки появились в изданиях „ Аргументы и факты “, „ Царьград “, News.ru и „ НИА — Калининград “.

Так, на вирусном изображении в бюллетене выдвиженцы указаны в такой последовательности: Майк тер Маат, кандидат в вице-президенты от Либертарианской партии (кандидат в президенты Чейз Оливер, скорее всего, не попал на фото), Партия зелёных с Джилл Стайн и Рудольфом Уэром, Рэндалл Терри и Стивен Броден от Конституционной партии, Дональд Трамп с Джей Ди Вэнсом от республиканцев и Корнел Уэст с Мелиной Абдуллой от партии „Справедливость для всех“. Все они действительно были зарегистрированными кандидатами в президенты на выборах 2024 года. Однако избирательный бюллетень для жителей округа Эктор, в котором и расположен город Одесса, выглядел иначе. В частности, Терри и Уэст там не были представлены вовсе. Уэст проходил в качестве вписанного кандидата, как и несколько других политиков, а Терри вообще не участвовал в выборах этого штата.

Графа Write-in предоставляет избирателям возможность вписать имя кандидата, которого нет в основном списке. При этом в некоторых штатах дополнительно требуется, чтобы такие кандидаты проходили регистрацию заранее. В том числе это обязательство есть и в Техасе. Также в некоторых регионах неанглоязычные избиратели могут проголосовать на своём родном языке. То есть там, где проживает много испаноязычных людей, бюллетени переводят на испанский. Это условие соблюдается в Техасе. Поэтому само наличие графы Write-in на распространяемом фото не противоречит избирательным законам Техаса, однако странно, что некоторые подписи (в частности, названия партий) не дублируются на испанском языке.

Выдвиженцы от третьих партий и независимые кандидаты должны выполнить особые требования, чтобы их имя попало в бюллетень, и эти условия разнятся в зависимости от штата. Обычно они включают сбор определённого количества подписей избирателей или уплату регистрационного взноса, а в отдельных штатах и то и другое. Требования значительно варьируются: в некоторых штатах они простые, а в других — более сложные и дорогие. Поэтому такие кандидаты присутствуют не во всех бюллетенях.

Судя по спискам кандидатов по штатам, такой набор мог встретиться только в Северной Каролине или Орегоне. И несмотря на то, что, как мы отмечали выше, в разных штатах США есть несколько городов с названием Одесса, Орегон и Северная Каролина в их число не входят. Также в бюллетене не совпадает и последовательность кандидатов. В официальном документе они идут в таком порядке: сначала Дональд Трамп, далее Камала Харрис, Чейз Оливер и Джилл Стайн.

Результаты президентских выборов в округе Эктор показаны только для четверых кандидатов, которые и указаны в бюллетене. Больше всего голосов в этом округе набрал Дональд Трамп.

Наиболее раннее появление рассматриваемого нами фото в Сети, которое „Проверено“ смогло отследить, было в русскоязычном Telegram-канале „Одесское общественное телевидение Z“ (9000 просмотров) 5 ноября в 15:26. Этот ресурс уже несколько раз фигурировал в наших разборах как первоисточник или распространитель недостоверной информации. Примечательно, что канал часто использует фейковые объявления, якобы размещённые в украинских государственных учреждениях, или отредактированные снимки, дискредитирующие президента Украины. Фото бюллетеня с именем Владимира Путина удалось найти только в русскоязычных источниках. Никакие авторитетные американские СМИ подобных заметок или фотографий не публиковали.

В дополнение к вирусному фото некоторые пользователи в качестве доказательства приложили ещё одно. На нём также указаны кандидаты в президенты США, но напротив имени Дональда Трампа от руки написано: „V.V. Putin“. Такой бюллетень появился в Telegram-канале Nina Vatt 5 ноября в 15:39 по московскому времени (33 000 просмотров), „🅉 Яковенко Вячеслав“ (8000) и „Шкварка News“ (2000).

В этом бюллетене вписаны только кандидаты от Демократической и Республиканской партий, и они же, но выдвинутые Партией трудящихся семей и Консервативной партией. Такое двойное выдвижение возможно в определённых штатах США, и называется оно fusion voting. Партия трудящихся семей, как правило, поддерживает демократов, а Консервативная — республиканцев. Так в бюллетене кандидат может появиться от двух разных партий. Однако большинство штатов, включая Техас, запрещают совместное выдвижение. Получается, что в Техасе такого бюллетеня быть не может, так как он не соответствует избирательным законам штата, в отличие от, например, Нью-Йорка, где совместная поддержка разрешена.

Таким образом, эти бюллетени не могут быть использованы в качестве доказательства, что в техасской Одессе избиратели вписывали имя Владимира Путина как кандидата в президенты США. Мы не можем утверждать, что никто вообще не вписывал имя Путина в Техасе или других штатах, однако уверены: свидетельства, на которые опирается это утверждение, сфальсифицированы.

Итог: Фейк

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