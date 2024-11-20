Politico: Кая Каллас утверждена в должности верховного представителя ЕС по иностранным делам

Официальные лица сообщили Politico, что затянувшийся спор между политическими силами ЕС по поводу состава следующей Комиссии наконец был разрешен.

Судьба семи кандидатов из-за политических разногласий между основными соперниками - правоцентристской Европейской народной партией (EPP) и альянса социалистов и демократов (S&D) - решалась более недели.

S&D была недовольна тем, что руководящую роль получил итальянский кандидат от ультраправых Раффаэле Фитто, а законодатели EPP усомнились в компетентности кандидатки из Испании, социалистки Терезы Риберы.

Среди утвержденных кандидатур значится и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая претендует на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Европейский парламент должен проголосовать по новому составу Комиссии на следующей неделе в Страсбурге, а приступит к работе комиссия уже в декабре.

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