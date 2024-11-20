Politico: Кая Каллас утверждена в должность верховного представителя ЕС по иностранным делам(56)
Ключевые политические силы Европарламента согласились утвердить семь кандидатов на посты в Европейской комиссии, решение по которым задерживалось. Решение касается и кандидата на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас. Об этом пишет Politico.
Официальные лица сообщили Politico, что затянувшийся спор между политическими силами ЕС по поводу состава следующей Комиссии наконец был разрешен.
Судьба семи кандидатов из-за политических разногласий между основными соперниками - правоцентристской Европейской народной партией (EPP) и альянса социалистов и демократов (S&D) - решалась более недели.
S&D была недовольна тем, что руководящую роль получил итальянский кандидат от ультраправых Раффаэле Фитто, а законодатели EPP усомнились в компетентности кандидатки из Испании, социалистки Терезы Риберы.
Среди утвержденных кандидатур значится и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая претендует на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Европейский парламент должен проголосовать по новому составу Комиссии на следующей неделе в Страсбурге, а приступит к работе комиссия уже в декабре.