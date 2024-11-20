СМИ: Украина впервые ударила британскими ракетами Storm Shadow по территории России

Пресс-секретарь премьера Великобритании Кира Стармера отказался комментировать эту информацию.

The Telegraph уточняет, что жители поселка Марьино в Курской области обнаружили фрагменты ракеты Storm Shadow.

Днем 20 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что силы ПВО сбили две украинские ракеты. Тип ракет он не уточнил. Телеграм-канал „Два майора“ утверждал, что ВСУ выпустили в направлении Курской области до 12 ракет Storm Shadow.

Украинское издание Defense Express предположило, что ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по исторической усадьбе князей Барятинских в Курской области. Сейчас эта усадьба — санаторий Управделами президента России. Defense Express предполагает, что там может располагаться углубленный командный пункт, которым могло пользоваться командование группировкой российских войск в Курской области и северокорейские генералы.

По информации The Times, которая была опубликована 20 ноября, высокопоставленные источники в правительстве Великобритании „намекнули“, что ограничения США на использование Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по территории России сняты.

Утром 19 ноября Генштаб ВСУ объявил об атаке на склад вооружений в Брянской области. Позже издание „РБК-Украина“ со ссылкой на источник в украинской армии сообщило, что удар был нанесен ракетами ATACMS по складу боеприпасов возле города Карачев. По словам собеседника издания, ВСУ впервые применили дальнобойные американские ракеты по целям на территории России. Вскоре Минобороны России подтвердило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области.

О том, что администрация Джо Байдена разрешила Украине использовать ракеты ATACMS по целям на территории России, американские СМИ сообщили 17 ноября.

Накануне Минобороны России заявило, что Украина впервые нанесла удары по Брянской области американскими ракетам ATACMS. Украина официально не подтверждала эту информацию.

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