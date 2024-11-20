Не шинами едиными: эксперт рассказывает, как подготовить автомобиль к зиме
С приближением холодов водители задумываются о смене шин, но это лишь часть подготовки автомобиля к зиме.
Шины
„Хотя использование зимних шин является обязательным только с 1 декабря, всем водителям уже следует сменить летние шины на зимние, поскольку погодные условия стали такими, что ездить на летней резине небезопасно“, - сказал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.
У зимних шин необходимо обращать внимание на два основных показателя: глубина рисунка протектора должна быть не менее 3 мм, лучше даже 5 мм, а возраст самой шины не должен превышать пяти лет. „Со временем состав резины стареет, из-за чего шина становится жестче, и ездить по ней зимой небезопасно, даже если глубина протектора достаточна“, - отметил Ярв.
Фары
Дневного света с каждым днем становится все меньше, и передвигаться на машине все чаще приходится в темноте. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы фары автомобиля были в рабочем состоянии. „Кроме того, стоит помнить, что при движении с дневными ходовыми огнями на многих автомобилях не работают габаритные огни, то есть задняя часть автомобиля полностью затемнена, что может представлять опасность в плохих погодных условиях и сумерках“, - сказал Ярв.
Во многих современных автомобилях есть автоматический режим работы фар, но, по мнению Ярва, полагаться на него не стоит: „Автоматический режим работает в зависимости от уличного освещения, а не погодных условий, поэтому, например, в мокрый снег ближний свет лучше включать вручную“.
Двери
Перед приходом зимы необходимо проверить дверные уплотнители и замки, ведь если они замерзнут, в машину невозможно будет попасть. А если дверь открывать с силой, в худшем случае могут оказаться повреждены уплотнители или даже дверная ручка. „Для смазки уплотнителей лучше всего использовать качественный силикон, а для смазки замков – специальное масло, – сказал Ярв. – Таким образом, они не смогут замерзнуть при минусовой температуре, и двери без проблем будут открываться в любую погоду“.
Дворники
Поскольку хорошая видимость в темное время суток особенно важна, обязательно следует убедиться в исправности дворников. „Если щетки дворников во время работы оставляют на стекле разводы, пора их заменить“, - отметил Ярв, добавив, что точно не нужно включать дворники при обледеневшем лобовом стекле, так как это существенно сокращает срок их службы.
„Многие водители на время парковки поднимают на своих машинах дворники, но это тоже неправильно, поскольку такая практика может ослабить пружину, основная задача которой – правильно прижимать очиститель к стеклу“, - отметил Ярв. Чтобы дворники не примерзали к стеклу, на многих автомобилях можно после поездки оставлять их в положении обслуживания, но поднимать стоит только для очистки машины от снега и льда.
Аккумулятор
Перед наступлением зимы стоит проверить исправность аккумулятора, иначе могут возникнуть проблемы с запуском мотора, что в свою очередь означает необходимость вызова автопомощи. „Если автомобиль перемещается в основном на короткие расстояния в черте города, генератор часто не успевает достаточно зарядить аккумулятор, и проблемы с запуском могут возникнуть даже при совершенно исправной батарее“, - сказал Ярв.
Запуск холодного двигателя требует много энергии, а потому для здоровья как аккумулятора, так и автомобиля в целом лучше постараться объединять несколько коротких поездок, чтобы двигатель автомобиля не успевал остыть. Также стоит время от времени совершать поездки по шоссе.