Не шинами едиными: эксперт рассказывает, как подготовить автомобиль к зиме

Шины

„Хотя использование зимних шин является обязательным только с 1 декабря, всем водителям уже следует сменить летние шины на зимние, поскольку погодные условия стали такими, что ездить на летней резине небезопасно“, - сказал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.

У зимних шин необходимо обращать внимание на два основных показателя: глубина рисунка протектора должна быть не менее 3 мм, лучше даже 5 мм, а возраст самой шины не должен превышать пяти лет. „Со временем состав резины стареет, из-за чего шина становится жестче, и ездить по ней зимой небезопасно, даже если глубина протектора достаточна“, - отметил Ярв.

Фары

Дневного света с каждым днем становится все меньше, и передвигаться на машине все чаще приходится в темноте. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы фары автомобиля были в рабочем состоянии. „Кроме того, стоит помнить, что при движении с дневными ходовыми огнями на многих автомобилях не работают габаритные огни, то есть задняя часть автомобиля полностью затемнена, что может представлять опасность в плохих погодных условиях и сумерках“, - сказал Ярв.

Во многих современных автомобилях есть автоматический режим работы фар, но, по мнению Ярва, полагаться на него не стоит: „Автоматический режим работает в зависимости от уличного освещения, а не погодных условий, поэтому, например, в мокрый снег ближний свет лучше включать вручную“.

Двери

Перед приходом зимы необходимо проверить дверные уплотнители и замки, ведь если они замерзнут, в машину невозможно будет попасть. А если дверь открывать с силой, в худшем случае могут оказаться повреждены уплотнители или даже дверная ручка. „Для смазки уплотнителей лучше всего использовать качественный силикон, а для смазки замков – специальное масло, – сказал Ярв. – Таким образом, они не смогут замерзнуть при минусовой температуре, и двери без проблем будут открываться в любую погоду“.

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