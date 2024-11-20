Саботаж или нет? Датские военные корабли задержали китайский сухогруз, проходивший рядом с поврежденными кабелями в Балтийском море. Он следовал из российского порта

По данным Defence24, задержание было проведено в территориальных водах Дании вечером 19 ноября патрульным катером P525. Спустя несколько часов туда же подошло датское судно HDMS Søløven, специализирующееся на подводных работах.

В командовании обороны Дании 20 ноября заявили, что могут „подтвердить присутствие“ в районе китайского судна Yi Peng 3. Других комментариев, как сообщили в ведомстве, у командования нет.

О задержании также пишет морской журнал Navy Lookout, по данным которого судно Yi Peng 3 под китайским флагом было перехвачено датскими военными судами HDMS Hvidbjørnen и HDMS Søløven.

Газета Bild без ссылок на источники пишет, что капитан судна — россиянин.

Defence24 утверждает, что сухогруз следовал из российского порта Усть-Луга. В сервисе MarineTraffic пунктом назначения судна указан египетский Порт-Саид.

Что случилось?

О повреждении двух телекоммуникационных кабелей на дне Балтийского моря стало известно 18 ноября. Один из них проложен между Финляндией и Германией, другой — между Литвой и Швецией. Министерства иностранных дел Германии и Финляндии заявили, что „ведется тщательное расследование“.

Прокуратура Швеции на следующий день сообщила о начале предварительного расследования. Повреждение кабелей ведомство квалифицировало как диверсию. The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что в организации диверсии подозревается Россия, а предварительное расследование показало, что кабели, вероятно, были перерезаны в экономических водах Швеции на небольшом участке, где они пересекаются.

О том, что рядом с местом повреждения кабелей был замечен сухогруз Yi Peng 3, вначале написали OSINT-аналитики. 20 ноября газета Financial Times сообщила, что следователи изучают перемещения китайского сухогруза, находившегося поблизости и направлявшегося из Усть-Луги в Порт-Саид в Египте.

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