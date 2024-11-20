20.11.2024, 17:15
Тартуский университет продолжит сотрудничество с Катри Райк, которая создает коалицию со Стальнухиным(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Тартуский университет не считает нужным расторгать трудовой договор со своим представителем в Ида-Вирумаа Катри Райк, несмотря на то, что последняя начала создавать в Нарве политический альянс с силами, возглавляемыми Михаилом Стальнухиным.
„У нас имеется договоренность с Катри Райк, что если она займет пост мэра Нарвы, то ее трудовой договор с Тартуским университетом закончится“, - сказал изданию Delfi Forte Тыну Эско, проректор по развитию Тартуского университета.
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