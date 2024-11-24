АНАЛИЗ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ | Что осталось от былой славы и мощи псковских десантников?

На спутниковых снимках видно, что там, где ровным строем стояли сотни танков, бронетранспортеров, машин управления огнем и „КАМАЗов“, сейчас осталась лишь голая земля. Мы не можем с уверенностью сказать, что все они были переброшены в Украину. Часть техники может стоять в гаражах, часть может быть отправлена в другие военные части. Примечательно, что на парковках зачастую стоит и гораздо меньше личных автомобилей военнослужащих-контрактников.